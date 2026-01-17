Минпросвещения введет оценки за поведение во всех школах с 1 сентября 2026 года

Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа о введении обязательной оценки за поведение. Нововведение начнет действовать во всех школах страны с 1 сентября 2026 года.

Министерство просвещения Российской Федерации разработало поправки в федеральные нормативные акты, регламентирующие введение оценки за поведение обучающихся. Согласно документу, новая система станет обязательной для всех общеобразовательных учреждений страны с начала 2026/2027 учебного года. Проект приказа уже размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения затронут работу всех школ, в том числе учебных заведений Республики Башкортостан. Ключевым критерием оценивания станет соблюдение учащимися требований к дисциплине и правилам внутреннего распорядка. Теперь педагогический состав будет официально фиксировать не только академическую успеваемость, но и выполнение норм поведения во время учебного процесса.

Внедрению системы предшествовал пилотный проект, который реализовывался с 1 сентября 2025 года. Тестирование проходило в школах нескольких субъектов РФ, включая Республику Мордовия, Тульскую и Ярославскую области. По результатам эксперимента в профильном ведомстве отметили улучшение дисциплины и приняли решение о распространении практики на федеральном уровне.

Выставление итоговой оценки за поведение войдет в обязанности классного руководителя. При формировании оценки будет учитываться мнение предметных учителей и администрации школы, а также решения педагогического совета. Такой подход призван обеспечить объективность и исключить влияние личных факторов при оценке дисциплины учащихся.

На данный момент обсуждается вопрос о влиянии оценки за поведение на итоговую аттестацию. Рассматривается возможность учета этого показателя при допуске выпускников к ОГЭ и ЕГЭ, однако окончательный механизм и степень влияния на получение аттестата будут определены в дополнительных нормативных актах.

В школах Башкортостана, где обучается более полумиллиона детей, меры по укреплению дисциплины вводятся последовательно. Ранее в регионе уже вступили в силу ограничения на использование мобильных телефонов во время занятий. Введение оценки за поведение станет следующим этапом в регулировании учебного процесса.

Параллельно в республике продолжается обновление школьной инфраструктуры. В прошедшем году 711 школ региона получили новое оснащение для кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины, на что было выделено более 200 миллионов рублей. Обновленная материальная база будет использоваться в том числе для воспитательной работы в рамках новых образовательных стандартов.