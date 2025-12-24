0
Образование

Минпросвещения введет дополнительные экзамены в педвузы через два года

Правила приема в педагогические университеты ужесточат через два года: всем поступающим предстоит пройти дополнительное профильное вступительное испытание. Минпросвещения рассчитывает так отсеять случайных людей и повысить качество подготовки учителей-предметников.
студенты вуза
Новый экзамен станет обязательным для всех педагогических вузов России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Ассоциации развития педобразования.

Ведомство хочет проверять знания абитуриентов не только по результатам ЕГЭ, но и через внутренние испытания вуза. Главная цель — отобрать тех, кто действительно знает предмет и хочет работать в школе. Особое внимание уделят естественно-научному направлению: подготовке будущих физиков, химиков и математиков, дефицит которых ощущается острее всего.

Дефицит кадров в Башкирии

Нововведение напрямую коснется Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ) и ситуации в школах республики. Сейчас регион испытывает острую нехватку преподавателей, особенно по техническим дисциплинам. Директора школ Уфы и районов вынуждены перераспределять нагрузку на действующих педагогов, так как найти новых «предметников» сложно.

Проблема усугубляется старением кадров. В школах Уфы значительную часть коллективов составляют педагоги предпенсионного возраста (50–54 года), а молодежь неохотно идет работать по специальности.

Кадровый кризис в образовании Башкортостана подтверждает статистика. За последние пять лет (с 2020 по 2025 год) число учителей в республике сократилось на 2,7 тысячи человек. Если раньше в школах работали почти 34 тысячи педагогов, то сейчас их осталось чуть больше 31 тысячи.

Одной из причин оттока кадров остаются низкие зарплаты при высокой нагрузке. В 2024 году средняя зарплата учителя в регионе составляла около 46 тысяч рублей, что ниже средних показателей по стране. Введение дополнительного экзамена может повысить качество подготовки оставшихся абитуриентов, но эксперты опасаются, что это еще больше снизит конкурс на педагогические специальности.

