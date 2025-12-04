Минпросвещения утвердило единые стандарты обучения для 10–11-х классов

Федеральное ведомство обновило требования к учебному плану: зафиксировано 13 предметов, лимит академических часов и практический подход к точным наукам.

Министерство просвещения России представило обновленные федеральные государственные образовательные стандарты для старшеклассников. Документ официально опубликован и регулирует организацию учебного процесса в 10–11-х классах.

Согласно утвержденному регламенту, образовательная программа теперь обязана включать не менее 13 учебных дисциплин. Из этого списка минимум два предмета школьники должны осваивать на углубленном уровне. Общая аудиторная нагрузка на двухлетний период обучения законодательно ограничена диапазоном от 2312 до 2516 академических часов.

Значительные корректировки внесены в содержание предметов технологического и естественно-научного циклов. Программа по информатике дополнена модулями, посвященными технологиям искусственного интеллекта и анализу больших данных. При изучении физики, химии и биологии акцент смещается на проведение реальных лабораторных работ и опытов. Отдельным пунктом прописано требование обеспечить каждого учащегося словарями русского языка.

Школы сохраняют полномочия по формированию профильных классов с учетом запросов учеников и родителей. Учебные заведения могут организовывать обучение по медицинским, инженерным, психолого-педагогическим и другим направлениям. Новый стандарт также содержит уточненные нормативы по материально-техническому оснащению кабинетов.

В Башкортостане реализацией обновленных стандартов займется профильное ведомство, прошедшее административную реформу. Весной 2025 года региональное Минобрнауки было официально переименовано в Министерство просвещения, а вопросы высшей школы и науки переданы в отдельную структуру. Для модернизации системы образования республика привлекла 15,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Параллельно с внедрением новых программ в регионе обновляется инфраструктура учебных заведений. В текущем году капитальный ремонт затронул 140 школьных зданий. Для решения логистических задач образовательные организации получили 200 новых автобусов, которые обеспечивают подвоз детей к месту учебы.