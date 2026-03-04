Минпросвещения: бесплатное питание в школах Башкирии снизило болезни пищеварения у детей

В Башкирии болезни органов пищеварения у учеников начальных классов за пять лет переместились с первого на четвёртое место. Власти связывают это с бесплатным горячим питанием в школах.

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин на пленарном заседании III Республиканского форума региональных операторов питания 4 марта представил итоги программы бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. С 2020 года все школьники 1–4 классов в республике получают горячие обеды за счёт бюджета. По словам министра, запуск программы потребовал значительных усилий, однако регион справился с задачей и сейчас показывает одни из лучших результатов по стране.

Как горячее питание повлияло на здоровье школьников

Мониторинг министерств образования и здравоохранения подтвердил результат. В 2020 году болезни органов пищеварения занимали первое место среди заболеваний младшеклассников. По итогам 2025 года они сместились на четвёртую позицию. Власти объясняют снижение заболеваемости организацией качественного горячего питания в школах.

По данным публикации в журнале «Профилактическая медицина», в 2019 году в структуре общей заболеваемости у детей в Башкортостане болезни органов пищеварения занимали 6,5%, уступая лишь болезням органов дыхания (52,8%), глаз и нервной системы (по 5,5%). Согласно данным Башстат, заболеваемость болезнями органов пищеварения в республике превышала среднероссийский показатель: в 2017 году — 50,4 на 1000 человек против 35,62 в среднем по РФ. Охват школьным питанием учеников в Башкирии превышает 96%, при этом 100% учащихся начальных классов получают бесплатное горячее питание.

Как организовывалась программа бесплатных школьных обедов в Башкирии

Бесплатное горячее питание для учеников 1–4 классов в России введено по поручению президента Владимира Путина, озвученному в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Башкортостан стал одним из первых субъектов РФ, запустивших программу уже с 1 сентября 2020 года — глава региона Радий Хабиров заявил о готовности республики на Втором форуме школьного образования «Взлетай».

Первый региональный форум операторов питания прошёл в 2024 году и положил начало системной работе: республика создала Управление социального питания, разработала нормативную базу и организовала производственные площадки.

Цены на завтраки и обеды для школьников Уфы

В декабре 2025 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил обновлённую стоимость питания: для 1–4 классов завтрак составляет 71,09 рубля, обед — 79,73 рубля.

С сентября 2025 года в столице республики также действует система кешбэка: при пополнении лицевого счёта ребёнка через «Провиант-Пэй» родители получают возврат 1% от суммы.

По вопросам организации горячего питания школьников в Башкортостане действует горячая линия Министерства образования и науки РБ: 8 (347) 292-11-52 (будни с 9:00).