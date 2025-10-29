Минобрнауки ужесточает поступление в вузы: минимальный балл, новые требования и лимиты на платные места с 2026 года

Минобрнауки ужесточает правила поступления: c 2026 года увеличивают минимальный балл ЕГЭ и сокращают количество платных мест. Платные программы станут недоступны для слабых абитуриентов.

Министерство науки и высшего образования разработало проекты документов, которые значительно усложнят поступление в российские вузы с 2026 года. Изменения коснутся как бюджетного, так и платного приема абитуриентов.

Ключевые нововведения

Повышение минимальных баллов ЕГЭ. С 2026/27 учебного года в подведомственных Минобрнауки вузах повысят пороги по шести предметам. Наибольший рост планируется по иностранному языку — с 30 до 40 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по информатике — с 44 до 46 баллов. Физику нужно будет сдать минимум на 41 балл вместо 39, а химию и биологию — на 40 вместо 39. Без изменений останутся русский язык, профильная математика, литература и география (40 баллов), а также обществознание (45 баллов).

Новые правила платного приема. С 2026 года вузам запретят принимать абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 50 на любые платные направления. Это решение продолжает курс на ужесточение регулирования коммерческого образования, начатый в мае 2025 года.

Ограничения по платным местам

Количество коммерческих мест по каждой специальности будет определяться по среднему числу студентов, обучавшихся платно за последние два-три года. Для направлений, где более половины студентов учатся платно, предусмотрено увеличение на 10%. Для новых программ лимит составит всего 10 мест.

Регулирование затронет 46 специальностей бакалавриата и специалитета. В их числе — экономика, юриспруденция, психология, филология, лингвистика, международные отношения, архитектура и нефтегазовое дело. Платные места не будут выделяться для направлений, на которые в 2025 году зачисляли абитуриентов со средним баллом ниже 50.

Цели реформы

По словам замглавы думского комитета по науке Екатерины Харченко, меры направлены на создание конкурсной среды даже на платной основе и предотвращение подготовки невостребованных специалистов. Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что платный прием должен работать на задачи государства. Наибольшие проблемы с дисбалансом наблюдаются на направлениях «экономика и управление» и «юриспруденция».

Масштаб изменений

По оценке министерства, повышение минимальных баллов ЕГЭ затронет около 1% поступающих. Контроль за распределением платных мест будет осуществлять межведомственная рабочая группа при Минобрнауки, состав которой утвердят до 5 ноября. Новые правила планируется внедрять поэтапно, с последующим анализом эффективности.

В 2025 году уже были введены важные нововведения в приемную кампанию. Вузы лишились права самостоятельно увеличивать количество коммерческих мест во время набора студентов. Вместо оригинала аттестата абитуриенты теперь подают согласие на зачисление. Документы можно подавать в пять вузов на пять специальностей в каждом.