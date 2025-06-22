Минобрнауки Башкирии официально переименовано в Минпросвещения

Единый государственный реестр юридических лиц окончательно оформил смену названия образовательного ведомства республики. Документальная процедура завершила начатую весной административную реформу.

Трансформация стартовала 10 марта, когда Радий Хабиров подписал указ о совершенствовании структуры исполнительной власти. Министерство образования и науки РБ преобразовали в Министерство просвещения, выведя научные функции в отдельное ведомство.

Полномочия по развитию науки и высшего образования перешли специально созданному Госкомитету по научно-технологическому развитию. Его возглавила проректор УУНиТ Светлана Мустафина, доктор математических наук.

Параллельно в кабмине появился еще один новый орган — Министерство молодежной политики. Ведомство стало правопреемником госкомитета аналогичного профиля, который возглавлял 32-летний Вито Сабиров.

Ильдар Мавлетбердин сохранил руководящую позицию, но с обновленным титулом. 12 июня Хабиров официально назначил его министром просвещения, освободив от прежней должности. Фактически это стало формальностью — чиновник руководил структурой с октября 2023 года.

Реорганизация призвана ускорить внедрение инноваций в ключевые отрасли башкирской экономики — нефтехимию, агропромышленный комплекс и IT-сектор. Новая структура должна стать площадкой для трехсторонних соглашений между вузами, научными институтами и промышленными предприятиями.

По данным News-Bash за 2025 год, под руководством Мавлетбердина Башкирия привлекла 15,4 миллиарда рублей федерального финансирования на развитие образования. Ведомство отремонтировало 140 школьных зданий, создав обновленные условия для 55 тысяч учеников, и получило одобрение программы на следующие три года с бюджетом 5,5 млрд рублей.