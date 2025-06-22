Минобрнауки Башкирии официально переименовано в Минпросвещения

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Единый государственный реестр юридических лиц окончательно оформил смену названия образовательного ведомства республики. Документальная процедура завершила начатую весной административную реформу.
Трансформация стартовала 10 марта, когда Радий Хабиров подписал указ о совершенствовании структуры исполнительной власти. Министерство образования и науки РБ преобразовали в Министерство просвещения, выведя научные функции в отдельное ведомство.
Полномочия по развитию науки и высшего образования перешли специально созданному Госкомитету по научно-технологическому развитию. Его возглавила проректор УУНиТ Светлана Мустафина, доктор математических наук.
Параллельно в кабмине появился еще один новый орган — Министерство молодежной политики. Ведомство стало правопреемником госкомитета аналогичного профиля, который возглавлял 32-летний Вито Сабиров.
Ильдар Мавлетбердин сохранил руководящую позицию, но с обновленным титулом. 12 июня Хабиров официально назначил его министром просвещения, освободив от прежней должности. Фактически это стало формальностью — чиновник руководил структурой с октября 2023 года.
Реорганизация призвана ускорить внедрение инноваций в ключевые отрасли башкирской экономики — нефтехимию, агропромышленный комплекс и IT-сектор. Новая структура должна стать площадкой для трехсторонних соглашений между вузами, научными институтами и промышленными предприятиями.
Что означает разделение функций для студентов и школьников?
Разделение означает четкое распределение ответственности между ведомствами. Минпросвещения теперь сосредоточится исключительно на школьном образовании, детских садах и системе среднего профессионального образования. Новый Госкомитет по научно-технологическому развитию взял на себя курирование вузов, научных исследований и инновационных проектов. Это позволит каждому ведомству углубиться в свою специализацию и повысить эффективность работы.
Кто теперь отвечает за башкирские вузы?
За высшие учебные заведения республики отвечает созданный в конце 2024 года Госкомитет по научно-технологическому развитию РБ. Его возглавила проректор УУНиТ Светлана Мустафина, доктор математических наук. В ведении комитета находятся четыре вуза, вошедшие в программу "Приоритет-2030": УГНТУ, БГМУ (во второй группе), УУНиТ и БГАУ (в третьей группе). Общий объем федерального финансирования составляет 27,8 млрд рублей на все 100 участвующих университетов страны.
Повлияет ли реформа на зарплаты педагогов?
Напрямую административная реформа в Башкирии не затронет зарплаты учителей. Однако с 1 сентября 2025 года в трех регионах России начнется апробация новой системы оплаты труда педагогов. По новой схеме 70% зарплаты составят базовые выплаты, а 30% - стимулирующие надбавки, которые школы смогут устанавливать самостоятельно. Пока неизвестно, входит ли Башкирия в число пилотных регионов для тестирования системы.
Как изменится работа с молодежью?
Госкомитет по молодежной политике преобразован в полноценное министерство, что значительно расширяет его полномочия и бюджет. Министром назначен 32-летний Вито Сабиров, который ранее возглавлял госкомитет. Ведомство получило статус, равный другим отраслевым министерствам, что позволит более эффективно координировать молодежные программы, патриотическое воспитание и профориентационную работу со школьниками и студентами.
Что происходит с научными институтами?
Научные институты и исследовательские центры перешли под юрисдикцию нового Госкомитета по научно-технологическому развитию. В рамках программы "Приоритет-2030" в башкирских вузах создано 18 научных лабораторий мирового уровня. БГМУ запустил проекты по разработке лекарственных препаратов и биомедицинских технологий, включая противоопухолевую терапию и борьбу с антибиотикорезистентностью. Цель реформы - ускорить коммерциализацию научных разработок и их внедрение в реальный сектор экономики.
Изменится ли система поступления в вузы?
Кардинальных изменений в ближайшее время не планируется. С 2025 года действуют обновленные правила приема: абитуриенты могут подавать документы максимум в пять вузов по пять направлений в каждом, вводится обязательное согласие на зачисление. Участники СВО и их дети получили право сдавать внутренние экзамены вместо ЕГЭ. Для целевиков появилось новое индивидуальное достижение за участие в профориентационных мероприятиях заказчика - до 5 баллов.
Кто контролирует качество образования?
Контроль качества остается в ведении Минпросвещения РБ для школьного сектора и переходит к Госкомитету по научно-технологическому развитию для высшего образования. Действует республиканская система обеспечения объективности процедур оценки, включающая контроль ВПР, ЕГЭ и олимпиад. Федеральный контроль осуществляют Рособрнадзор и ФАС России. С 2025 года ограничено количество контрольных работ до 10% от учебного времени.
Планируются ли дальнейшие изменения?
Да, реформа образования продолжится. К 2026 году в Башкирии откроют еще восемь кластеров среднего профессионального образования по программе "Профессионалитет". Планируется создание новых научно-образовательных центров и усиление кооперации между вузами и промышленными предприятиями. Минобрнауки РФ анонсировало, что 2025 год станет ключевым для перехода всей страны на новую модель высшего образования, что потребует дополнительной адаптации региональных структур управления.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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