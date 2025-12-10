0
2 часа
Образование

Министерство просвещения утвердило даты школьных выпускных в 2026 году

Минпросвещения назвало даты последнего звонка и выпускных вечеров в школах России в 2026 году.
школьный колокольчик в руках
©Gemini

В школах Башкирии, как и по всей России, определены единые даты последнего звонка и выпускного вечера в 2026 году. Минпросвещения РФ направило рекомендации регионам для заблаговременного планирования учебного года и торжественных мероприятий.

Последние звонки пройдут 26 мая, выпускные вечера — 27 июня.

Эти даты — ориентир для всех субъектов страны. Окончательное решение утверждают региональные и муниципальные органы управления образованием.

Содержание
  1. Что изменится в программе торжеств
  2. Безопасность — в приоритете
  3. ЕГЭ и школьные реформы

Что изменится в программе торжеств

На линейках и выпускных введут единую программу с акцентом на государственные символы и семейные ценности. Поднимут Государственный флаг России, прозвучит гимн страны. Это подчеркнёт официальное значение мероприятий и их роль в воспитании уважения к государству.

Отдельный блок посвятят многодетным и многопоколенным семьям. Школьникам покажут примеры, где вместе живут бабушки, дедушки, родители и дети. Минпросвещения рекомендует демонстрировать такие семейные уклады как часть традиционных ценностей.

На праздниках выступят родители выпускников. Особое внимание — тем, кто удостоен государственных наград или участвовал в специальной военной операции. Их участие должно стать примером служения стране.

Безопасность — в приоритете

Минпросвещения напомнило о безопасности. Перед регионами поставлена задача строго соблюдать все требования комплексной безопасности при подготовке и проведении мероприятий. Речь о пропускном режиме, работе охраны, взаимодействии с экстренными службами и профилактике чрезвычайных ситуаций.

ЕГЭ и школьные реформы

Ранее в России утвердили единые сроки государственной итоговой аттестации. Определено, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2026 году, чтобы график экзаменов не пересекался с торжествами.

Параллельно обсуждают нагрузку на школьников и педагогов. В Госдуме предложили освободить школьников от уроков по субботам, чтобы у детей появилось больше времени на отдых и занятия вне школы.

На федеральном уровне корректируют подходы к организации учебного процесса. Обсуждаются качество и содержание знаний: чиновники избавят российских школьников от бесполезных знаний, пересматривая учебные программы.

В Башкирии фиксируется дефицит педагогических кадров. По данным региональных структур, в Башкирии — лишь 27% желающих стать педагогами: молодежь не прельщает даже бесплатное обучение. Это напрямую влияет на работу школ и проведение всех школьных мероприятий, включая последние звонки и выпускные.

