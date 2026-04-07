Мэр Уфы подписал постановление о новых ценах на школьное питание: кто заплатит больше

Мэр Уфы подписал постановление о новой стоимости горячего питания в школах города. Тарифы вступили в силу с начала года.

Мэрия Уфы пересмотрела цены на горячее питание в городских школах. Постановление от 27 марта подписал глава города Ратмир Мавлиев. Документ определяет стоимость завтраков, обедов и полдников и распространяется на период с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Сумма оплаты зависит от класса и категории ученика. Для школьников с первого по четвёртый класс завтрак подорожал до 76,96 рубля, обед — до 86,07 рубля. Полдник по-прежнему стоит 45 рублей. У учеников средних и старших классов базовые ставки прежние: завтрак — 60 рублей, обед — 70 рублей. При этом город доплачивает к этим суммам: ученикам 5–11 классов — 7,51 рубля к обеду, младшеклассникам — 77 копеек к завтраку.

Свои нормативы действуют для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На их двухразовое питание город выделяет 61,80 рубля в день младшеклассникам и 131,06 рубля — ученикам старших классов. Воспитанники школ-интернатов получают пятиразовое питание: сумма на одного ребёнка в день выросла с 230,24 до 253,04 рубля.

Документ также расширил перечень льготников. Бесплатное питание теперь получают дети ветеранов СВО — наравне с детьми действующих участников боевых действий. В этот же список входят дети-сироты.

Ранее, в январе 2026 года, предприниматели Башкирии сообщили, что могут отказаться от контрактов на школьное питание. По их словам, официальные расценки на обеды не соответствуют реальным ценам на продукты.

Премьер-министр республики Андрей Назаров заявил о планах завершить реформирование школьного питания в Башкирии до конца года. По данным республиканского правительства, в 2025 году число нарушений в этой сфере сократилось почти вдвое, а компании-операторы направили 130 млн рублей на ремонт пищеблоков и обновление оборудования.

Как пишет «АиФ Уфа», в 2025 году прокуратура нашла в школьных столовых республики свыше 440 нарушений. В их числе — продукция с истёкшими сроками годности, товары без маркировки и без государственной регистрации.

По данным Башкортостанстата, базовый набор товаров и услуг обошёлся одному жителю республики в 24 397 рублей в январе 2026 года — на 2,7% больше, чем в декабре. Годовая инфляция в регионе к январю 2026 года составила 6,27%. Об этом сообщают Интерфакс и Росстат.