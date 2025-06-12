Конец перестановкам: Хабиров назначил главу Минпросвещения Башкирии

В Башкирии завершился кадровый манёвр вокруг ключевого образовательного ведомства. Согласно опубликованному указу, Ильдар Мавлетбердин получил портфель министра просвещения республики.

Фактически для 39-летнего чиновника это назначение стало формальностью. Он уже руководил структурой с осени 2023-го, однако три месяца назад его министерство образования и науки было переименовано. Теперь название должности привели в соответствие с новой реальностью.

Эта история — часть более крупной реформы в правительстве региона. Тогда из ведомства Мавлетбердина были выведены полномочия по развитию науки. Для этих целей создали отдельный Госкомитет по научно-технологическому развитию.

Параллельно в кабмине Башкирии появился ещё один новый орган — министерство, отвечающее за молодёжную политику. Так что перестановка была лишь вопросом времени.

Сам Ильдар Маратович — человек в системе не новый. Его карьера на госслужбе началась в 2010 году, а к 2018-му он уже занимал кресло первого замминистра.

Ключевые успехи Ильдар Мавлетбердин продемонстрировал, ещё будучи исполняющим обязанности. В конце 2024 года, подводя итоги, он отчитался о привлечении в республику 15,4 миллиарда рублей из федеральной казны на развитие образования. Эта сумма стала фундаментом для нескольких крупных проектов.

Главным его кейсом стал федеральный проект по тотальной перезагрузке школ. За год удалось отремонтировать 140 зданий, благодаря чему свыше 55 тысяч детей теперь учатся в обновлённых классах. Ведомство также добилось утверждения списка из 88 школ на следующие три года, под который выделят ещё 5,5 млрд рублей.

Ещё одним поводом для гордости стала программа «Профессионалитет». Под руководством Мавлетбердина Башкирия выбилась в лидеры по стране, создав 14 образовательных кластеров для студентов колледжей. Шесть ссузов получили крупные гранты на оснащение, что помогло сделать рабочие специальности снова привлекательными.

Не забыли и про педагогов. Были запущены уникальные для России меры поддержки: гранты до 690 тысяч рублей для учителей и по 575 тысяч для воспитателей. Кроме того, с 2025 года тысячи работников образования смогут получать сертификаты на 60 тысяч для поездки в санаторий.

Параллельно велась работа по ремонту 16 детских садов и семи общежитий при колледжах. Также было получено федеральное финансирование в 2,4 млрд рублей на строительство нового математического лицея-интерната в республике.