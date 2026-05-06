Калькулятор, словарь и вода: что разрешено брать на ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор утвердил перечень предметов, которые выпускники вправе держать на столе во время сдачи ЕГЭ. Правила различаются в зависимости от предмета.

На экзамене по физике допускается разрешён непрограммируемый калькулятор и линейка — без справочных надписей на ней. На биологии из вспомогательных средств доступен только калькулятор.

Для участников экзамена по географии список шире: помимо калькулятора, участники могут взять административную карту России, политическую карту мира и статистические приложения. На математике единственный разрешённый инструмент — линейка без справочной информации.

Для химии перечень допустимых материалов наиболее широкий. На стол можно положить калькулятор, таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований, а также электрохимический ряд напряжений металлов. Участники экзамена по литературе вправе пользоваться орфографическим словарём.

На рабочем столе также разрешены еда, вода и лекарства. Нарушением это не считается.

Базовый комплект для каждого участника одинаков: гелевая или капиллярная ручка с чёрными чернилами и удостоверение личности. Всё остальное нужно оставить до рамки металлоискателя в специально отведённой зоне.

Напомним, основной период ЕГЭ-2026 начнётся 1 июня. Первыми пройдут экзамены по истории, литературе и химии. Резервные дни запланированы с 22 по 25 июня. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет по выбору.

Ранее Рособрнадзор запретил личный досмотр участников ЕГЭ-2026. Организаторы и сотрудники охраны не вправе прикасаться к сдающим и их вещам. Если участник отказывается добровольно сдать запрещённый предмет, на него составляют акт о недопуске. Повторная сдача возможна только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

В начале марта 2026 года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск межрайонной прокуратуры. Суд признал запрещёнными к распространению материалы из двух Telegram-каналов и одного сайта, где публиковались готовые ответы на задания ЕГЭ и ОГЭ за 2025 и 2026 годы. Установить владельцев каналов прокуратуре не удалось.

На ЕГЭ-2026 зарегистрировались более 747 тысяч человек по всей России — это один из самых высоких показателей за последние годы. В Башкирии к основному экзамену готовятся около 17 тысяч выпускников.