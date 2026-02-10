Глава Башкирии поручил ввести региональные доплаты завучам по воспитательной работе

Глава республики поручил разработать меры материальной поддержки для заместителей директоров школ по воспитательной работе. Решение приняли после событий в учебных заведениях Уфы.

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился установить дополнительные выплаты из бюджета республики заместителям директоров школ по воспитательной работе. Поручение прозвучало 10 февраля на встрече с руководителями учебных заведений в Уфе. Власти пересматривают подход к безопасности после двух вооруженных инцидентов с подростками.

Деньги и новые стандарты

Министерство образования республики должно разработать механизм начисления надбавок в ближайшее время. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на выступление главы региона. Хабиров признал, что работа с трудными подростками требует «качественных изменений», и одних инструкций здесь недостаточно.

Помимо финансовых стимулов, ведомство организует курсы повышения квалификации для завучей и обновит стандарты работы школьных психологов. Власти требуют уйти от формализма: администрация школы обязана знать о проблемах учеников с девиантным поведением и реально заниматься ими, а не просто заполнять отчеты.

Оценка за безопасность

Эффективность работы директоров теперь напрямую зависит от климата в коллективе. Вводится новая система оценки школ по профилактике правонарушений. Главные критерии — отсутствие преступлений среди учеников, предотвращение травли (буллинга) и своевременное выявление конфликтов. Если в школе произойдет ЧП, это будет расценено как провал воспитательной работы администрации.

Усиление охраны

Регион выделит дополнительные средства на физическую защиту школ. К контролю пропускного режима привлекут Росгвардию, сотрудники ведомства проверят работу частных охранных предприятий.

Премьер-министр Андрей Назаров отметил технические проблемы: во многих школах один охранник физически не успевает следить за потоком из 500 детей, а турникеты блокируют быструю эвакуацию. Эти недостатки поручено устранить. В студенческих общежитиях Уфы установят камеры с подключением к системе «Безопасный город».

Что это значит для родителей

В ближайшие недели в школах ужесточат пропускной режим. Вход в здания может занимать больше времени из-за тщательных проверок, которые инициировал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Педагоги и психологи станут внимательнее относиться к конфликтам между детьми и жалобам на травлю. Если ваш ребенок столкнулся с агрессией, школа теперь более мотивирована решить проблему на ранней стадии, чтобы не испортить показатели безопасности.

Справка

Решение о доплатах и усилении мер безопасности приняли после ЧП в уфимской гимназии №16. Утром 3 февраля 2026 года ученик девятого класса пронес в школу пневматическое оружие и петарды. В результате нападения пострадали учитель и трое школьников. По данным следствия, подросток решился на преступление из-за длительного конфликта с педагогом, о котором он писал в соцсетях.

Это не первая попытка властей поддержать воспитательный блок деньгами. С 2024 года советники директоров по воспитанию получают федеральную выплату 5 000 рублей, а классным руководителям в малых населенных пунктах Башкирии платят по 10 000 рублей. Однако текущая инициатива касается именно региональных средств и административного персонала.