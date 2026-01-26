0
8 часов
Образование

Глава Башкирии назвал дату заселения студентов в новый кампус в Уфе

Хабиров оценил темпы работ на строительной площадке второй очереди кампуса. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.
глава башкирии на фоне стройки
©https://t.me/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров 26 января показал стройплощадку второй очереди межвузовского студенческого кампуса. Все строительные работы на объекте завершат в конце 2026 года, а первые студенты заселятся в общежития в 2027 году.

RuTube
©Радий Хабиров / Telegram
Содержание
  1. Когда сдадут объект
  2. Что именно строят
  3. Деньги и ресурсы
  4. Что это значит для студентов
  5. Справка

Когда сдадут объект

Радий Хабиров опубликовал видеоотчет со стройки в своих социальных сетях. Глава региона утверждает, что подрядчики выдерживают утвержденный график. Сейчас рабочие занимаются возведением основных конструкций.

Строители должны закончить фасады и внутреннюю отделку до конца 2026 года. После этого начнется ввод зданий в эксплуатацию и подготовка помещений. В 2027 году кампус примет студентов и преподавателей.

Что именно строят

Вторая очередь кампуса — это комплекс из семи высотных зданий, объединенных общим основанием (стилобатом). Архитектурной доминантой станет центральная башня высотой 100 метров.

Общая площадь новых помещений превысит 100 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает жилые блоки для 4 тысяч студентов, научные лаборатории и общественные пространства для учебы и отдыха.

Деньги и ресурсы

Стройку курирует премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. По его данным, здания растут в среднем на два этажа в месяц. В пиковые моменты на площадке трудятся до 600 человек, задействовано около 20 башенных кранов. Стоимость реализации проекта оценивают в 27 млрд рублей.

Что это значит для студентов

Появление кампуса решит проблему дефицита мест в общежитиях Уфы. Студенты вузов-участников Евразийского НОЦ получат современное жилье в центре города, совмещенное с учебной и научной инфраструктурой. Это избавит иногородних учащихся от необходимости снимать дорогие квартиры и тратить время на дорогу.

Справка

Проект межвузовского кампуса реализуют в два этапа. Первую очередь — IQ-парк — уже сдали и заселили резидентами. Там работают лаборатории, включая Геномный центр, и зоны обслуживания. Издание News-Bash ранее сообщало об открытии в IQ-парке ресторана самообслуживания для сотрудников и студентов. Строительство ведется в рамках федеральной программы по созданию сети университетских кампусов.

