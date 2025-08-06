Где в Уфе учат на 300 баллов: мэрия назвала лучшие школы по итогам ЕГЭ

Мэрия Уфы назвала лучшие учебные заведения по результатам Единого государственного экзамена. Абсолютным лидером стал лицей № 153, где один из выпускников набрал 300 баллов. В тройку лучших также вошли лицей № 83 и школа № 18. ©Ньюс-Баш
Администрация Уфы опубликовала рейтинг городских школ по итогам экзаменационной кампании ЕГЭ, определив тройку лидеров по числу стобалльников. Как сообщили Уфа1 в пресс-службе мэрии, лучшими учебными учреждениями стали лицеи № 153, № 83 и школа № 18.
Абсолютным триумфатором стал лицей № 153. Его выпускники показали выдающиеся результаты, особенно по точным наукам. Сразу восемь учеников сдали на 100 баллов физику, по одному стобалльнику — по информатике и математике. Но главным достижением стал феноменальный результат одного из выпускников, который умудрился набрать максимальные 300 баллов, сдав на 100 баллов сразу три предмета: информатику, математику и физику.
Два других учебных заведения из топа — лицей № 83 и школа № 18 — также показали высокий уровень подготовки, выпустив по три стобалльника каждое.
В целом, по данным мэрии, уфимские школьники в этом году блеснули знаниями по химии и физике. Эти предметы на 100 баллов сдали 18 и 16 человек соответственно.
Кто тот самый ученик, который набрал 300 баллов, и в чем уникальность его достижения?
Рекордсменом стал Алексей Лобов, выпускник лицея № 153. Его достижение уникально, поскольку он стал первым в истории Башкирии, кто получил 300 баллов по трем предметам ЕГЭ. Алексей набрал максимальные баллы по физике, информатике и профильной математике, а также получил 94 балла по русскому языку, что в сумме составляет 394 балла. Его успех отметил глава Башкирии Радий Хабиров. К экзаменам его готовили педагоги лицея Дмитрий Еникеев, Сергей Астафьев, Эдуард Нусратуллин и Эльмира Харрасова.
Каковы общие итоги ЕГЭ по Уфе в 2025 году?
В 2025 году в Уфе Единый государственный экзамен сдавали более 4,5 тысяч выпускников. По итогам экзаменационной кампании 45 уфимских выпускников стали стобалльниками. Всего было зафиксировано 47 работ, оцененных в 100 баллов, по шести разным предметам. Самыми популярными предметами по выбору стали математика, информатика и обществознание.
Как распределились стобалльные результаты по разным предметам?
Наибольшее количество стобалльных работ в Уфе было по химии — 17. Далее следуют физика с 15 максимальными результатами, информатика — 6, русский язык — 5, профильная математика — 3 и география — 1.
Чем еще, кроме количества стобалльников, известны упомянутые школы?
Лицеи № 153 и № 83, названные в числе лучших, уже попадали в рейтинг лучших школ России по версии агентства RAEX за высокое число выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Лицей № 153 особенно отличился по физике: семь из двенадцати уфимских выпускников, сдавших этот предмет на 100 баллов, являются учениками именно этого лицея.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.