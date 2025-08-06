Где в Уфе учат на 300 баллов: мэрия назвала лучшие школы по итогам ЕГЭ

Мэрия Уфы назвала лучшие учебные заведения по результатам Единого государственного экзамена. Абсолютным лидером стал лицей № 153, где один из выпускников набрал 300 баллов. В тройку лучших также вошли лицей № 83 и школа № 18.

Администрация Уфы опубликовала рейтинг городских школ по итогам экзаменационной кампании ЕГЭ, определив тройку лидеров по числу стобалльников. Как сообщили Уфа1 в пресс-службе мэрии, лучшими учебными учреждениями стали лицеи № 153, № 83 и школа № 18.

Абсолютным триумфатором стал лицей № 153. Его выпускники показали выдающиеся результаты, особенно по точным наукам. Сразу восемь учеников сдали на 100 баллов физику, по одному стобалльнику — по информатике и математике. Но главным достижением стал феноменальный результат одного из выпускников, который умудрился набрать максимальные 300 баллов, сдав на 100 баллов сразу три предмета: информатику, математику и физику.

Два других учебных заведения из топа — лицей № 83 и школа № 18 — также показали высокий уровень подготовки, выпустив по три стобалльника каждое.

В целом, по данным мэрии, уфимские школьники в этом году блеснули знаниями по химии и физике. Эти предметы на 100 баллов сдали 18 и 16 человек соответственно.