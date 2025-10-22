ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным: кого коснутся новые правила

Минобрнауки предложило разрешить вузам включить ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов для поступающих на гуманитарные специальности, сообщает Телепорт. Нововведение коснется юриспруденции, рекламы и PR, социологии, таможенного дела, конфликтологии и других направлений. Правило начнет действовать с 1 марта 2026 года, но применяться будет только к абитуриентам 2027 года.

Что изменится

Университеты сами решат, требовать ли от абитуриентов историю наравне с обществознанием. Выбор необходимо сделать до 20 января 2026 года. Это значит, что школьники, которые сдают ЕГЭ в 2026 году, еще поступят по старым правилам. Изменения затронут только выпускников 2027 года.

Новые требования будут действовать до 1 сентября 2029 года. Под изменения попадут специальности «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Таможенное дело», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис».

Откуда пришла идея

Инициатива появилась после встречи президента Владимира Путина с авторами учебников истории в июне 2025 года. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным для гуманитарных специальностей. Торкунов объяснил: значительная часть абитуриентов сдает обществознание, но знание истории у школьников находится на низком уровне.

Путин поддержал предложение и отметил, что сам сдавал историю при поступлении в университет. Президент согласился, что для гуманитарных и социально-экономических специальностей история важнее.

Что говорят эксперты

Заместитель директора по учебной части московской школы Наталия Савинкина назвала шаг логичным. По ее словам, история — более содержательный и глубокий предмет, чем обществознание. Знание истории позволяет понимать процессы прошлого и анализировать современные общественные явления.

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский поддержал реформу:

«Историю нужно знать… Вступительный экзамен по предмету станет стимулом для школьников».

Рособрнадзор готов организовать проведение экзамена, несмотря на возможное увеличение числа сдающих историю.

Сейчас на многие гуманитарные специальности абитуриенты поступают с обществознанием, русским языком и дополнительным предметом. Например, в МГЮУ имени Кутафина, МГУ, НИУ ВШЭ и Финуниверситет принимают с набором «обществознание + история + русский». Некоторые топовые вузы, такие как МГИМО, ВАВТ и МГЛУ, уже требуют иностранный язык вместо истории или обществознания на отдельные направления.