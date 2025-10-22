0
6 часов
Образование

ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным: кого коснутся новые правила

школьный рюкзак на парте
©Imagen

Минобрнауки предложило разрешить вузам включить ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов для поступающих на гуманитарные специальности, сообщает Телепорт. Нововведение коснется юриспруденции, рекламы и PR, социологии, таможенного дела, конфликтологии и других направлений. Правило начнет действовать с 1 марта 2026 года, но применяться будет только к абитуриентам 2027 года.

Содержание
  1. Что изменится
  2. Откуда пришла идея
  3. Что говорят эксперты

Что изменится

Университеты сами решат, требовать ли от абитуриентов историю наравне с обществознанием. Выбор необходимо сделать до 20 января 2026 года. Это значит, что школьники, которые сдают ЕГЭ в 2026 году, еще поступят по старым правилам. Изменения затронут только выпускников 2027 года.

Новые требования будут действовать до 1 сентября 2029 года. Под изменения попадут специальности «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Таможенное дело», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис».

Откуда пришла идея

Инициатива появилась после встречи президента Владимира Путина с авторами учебников истории в июне 2025 года. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным для гуманитарных специальностей. Торкунов объяснил: значительная часть абитуриентов сдает обществознание, но знание истории у школьников находится на низком уровне.

Путин поддержал предложение и отметил, что сам сдавал историю при поступлении в университет. Президент согласился, что для гуманитарных и социально-экономических специальностей история важнее.

Что говорят эксперты

Заместитель директора по учебной части московской школы Наталия Савинкина назвала шаг логичным. По ее словам, история — более содержательный и глубокий предмет, чем обществознание. Знание истории позволяет понимать процессы прошлого и анализировать современные общественные явления.

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский поддержал реформу:

«Историю нужно знать… Вступительный экзамен по предмету станет стимулом для школьников».

Рособрнадзор готов организовать проведение экзамена, несмотря на возможное увеличение числа сдающих историю.

Сейчас на многие гуманитарные специальности абитуриенты поступают с обществознанием, русским языком и дополнительным предметом. Например, в МГЮУ имени Кутафина, МГУ, НИУ ВШЭ и Финуниверситет принимают с набором «обществознание + история + русский». Некоторые топовые вузы, такие как МГИМО, ВАВТ и МГЛУ, уже требуют иностранный язык вместо истории или обществознания на отдельные направления.

Похожие записи
0
12.09.2025
Образование

Жители Башкирии объяснили, почему стобалльники ЕГЭ уезжают из республики

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
Лишь четверть башкирских стобалльников осталась учиться в родной республике. Жители винят во всём мизерное количество бюджетных мест, высокие цены и слабое качество образования.
0
31.08.2025
Образование

В России ввели новую стипендию для студентов: размер и условия получения

здание УГНТУ
Студентам-очникам в РФ готовят новые крупные стипендии. Президентская — 30 тысяч рублей, правительственная — 20 000. Рассказываем, кому и за что ее будут выплачивать.
0
06.08.2025
Образование

Где в Уфе учат на 300 баллов: мэрия назвала лучшие школы по итогам ЕГЭ

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
Мэрия Уфы назвала лучшие учебные заведения по результатам Единого государственного экзамена. Абсолютным лидером стал лицей № 153, где один из выпускников набрал 300 баллов.
0
19.07.2025
Образование

В Уфе назвали самые популярные предметы на ЕГЭ-2025

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
В Уфе подвели итоги выбора предметов на ЕГЭ-2025. Профильная математика, информатика и обществознание стали абсолютными лидерами, подтвердив тренд на технические специальности
0
14.07.2025
Образование

Три уфимских выпускника решили рискнуть всем ради идеального результата ЕГЭ

стобалльники ЕГЭ
Трое амбициозных школьников из Уфы пошли на риск: аннулировали свои высокие баллы на ЕГЭ, чтобы пересдать и получить 100. И у них получилось
0
03.07.2025
Образование

В Башкирии выпускнику вернули баллы за проваленный ЕГЭ

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
Школьник из башкирского села чуть не лишился будущего из-за сбоя на ЕГЭ. Ноутбук сломался, файл с ответами потеряли. Но вмешалась Мизулина, и справедливость восторжествовала
