Два вуза Башкирии вошли в топ-20 лучших университетов Приволжского округа

Агентство RAEX опубликовало рейтинг вузов ПФО за 2026 год — республику представляют аграрный и педагогический университеты, занявшие 6-е и 13-е места соответственно.

Два вуза Башкирии вошли в топ-20 рейтинга лучших университетов Приволжского округа — при этом первые позиции заняли вузы из Чувашии и Кировской области.

Какие позиции заняли башкирские ВУЗы

Агентство RAEX опубликовало локальный рейтинг вузов ПФО, в который вошли 52 университета. Башкирский государственный аграрный университет занял 6-ю строчку — лучший результат среди вузов республики. По науке БГАУ оказался на втором месте в округе, по общественной работе — на третьем. При этом по направлению «образование» университет занял лишь 34-ю позицию.

Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы расположился на 13-м месте. Его сильная сторона — взаимодействие с обществом, где он четвёртый. По образованию — 19-й, по науке — 24-й.

Кто возглавил рейтинг университетов Поволжья

Первое место в рейтинге занял Чувашский государственный университет имени Ульянова, сменивший на первой строчке Нижегородский педуниверситет имени Минина. Тройку замкнул Вятский госуниверситет из Кирова. Казанский энергетический университет — четвёртый, архитектурно-строительный — седьмой.

Вузы оценивались не по абсолютным показателям, а по балансу трёх направлений: образование, наука и взаимодействие с регионом.

Сравнение с результатами 2025 года: динамика вузов

В рейтинге RAEX за 2025 год БГАУ занимал 7-е место среди 53 вузов ПФО, а педагогический университет имени Акмуллы располагался на 12-й строчке. Остальные вузы республики в прошлогодний рейтинг также не попали.

Чувашский государственный университет имени Ульянова в 2026 году поднялся сразу на две позиции и сместил с первого места Нижегородский педуниверситет имени Минина, который лидировал в предыдущих выпусках рейтинга. По данным RAEX, наилучшую динамику в ПФО продемонстрировали вузы Татарстана и Саратовской области — все их участники улучшили свои позиции.

По данным аналитиков, в 2026 году наиболее заметный рост показали инженерно-технические и аграрные вузы: 75% технических университетов укрепили позиции, среди аграрных — 64%. При этом медицинские и педагогические университеты чаще теряли места по сравнению с прошлым годом, сообщил исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» RAEX Алексей Ходырев.