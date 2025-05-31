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Директор из Башкирии взорвал соцсети танцем на Последнем звонке

©rutube

В деревне Аскарово Башкортостана школьный директор стал звездой интернета после того, как устроил зажигательный танец на выпускном. Ролик с его выступлением разлетелся по соцсетям и собрал тысячи просмотров.

На празднике Последнего звонка в гимназии имени Кусимова руководитель учебного заведения решил поддержать своих выпускников и неожиданно вышел на сцену прямо посреди их номера.

RuTube

Мужчина так филигранно исполнил танцевальные движения, что даже непонятно — репетировал он заранее или импровизировал на ходу. Зрители на площади перед школой взорвались аплодисментами.

После зажигательного выступления директор скромно поблагодарил публику и вернулся к зрителям, напомнив, что главные звезды праздника — это выпускники.

Но скромничать долго не получилось. Видео с танцующим директором мгновенно ушло в народ и стало вирусным в соцсетях.

Абзелиловский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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