Директор из Башкирии взорвал соцсети танцем на Последнем звонке

В деревне Аскарово Башкортостана школьный директор стал звездой интернета после того, как устроил зажигательный танец на выпускном. Ролик с его выступлением разлетелся по соцсетям и собрал тысячи просмотров.

На празднике Последнего звонка в гимназии имени Кусимова руководитель учебного заведения решил поддержать своих выпускников и неожиданно вышел на сцену прямо посреди их номера.

Мужчина так филигранно исполнил танцевальные движения, что даже непонятно — репетировал он заранее или импровизировал на ходу. Зрители на площади перед школой взорвались аплодисментами.

После зажигательного выступления директор скромно поблагодарил публику и вернулся к зрителям, напомнив, что главные звезды праздника — это выпускники.

Но скромничать долго не получилось. Видео с танцующим директором мгновенно ушло в народ и стало вирусным в соцсетях.