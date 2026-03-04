Детсады в Башкирии могут начать работать допоздна — для родителей откроют дежурные группы

Минпросвещения Башкортостана прорабатывает запуск дежурных групп в детских садах после 19:00.

Минпросвещения Башкортостана планирует открыть вечерние дежурные группы в детских садах республики. Об этом замминистра просвещения РБ Светлана Антипина заявила на совместной встрече депутатов Госдумы и Госсобрания республики, посвящённой вопросам повышения рождаемости.

Зачем нужны вечерние дежурные группы в детсадах Башкирии

Министерство ищет способы сделать жизнь молодых семей удобнее. Одно из решений — расширение графика работы дошкольных учреждений. Садики работают с 7:00 до 19:00, и там, где родители подадут заявки, планируется формировать дополнительные вечерние дежурные группы.

Большинство садиков закрываются одновременно с окончанием рабочего дня на предприятиях — в 18:00–19:00, из-за чего работающие родители не успевают забрать детей вовремя.

Поручение Владимира Путина: продлить работу садиков до 20:00

В декабре 2025 года в ходе прямой линии Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос продления работы ясельных групп и детских садов до 20:00, чтобы у матерей была мотивация быстрее возвращаться к работе и не терять квалификацию.

Ранее с аналогичным предложением выступала зампред комиссии Общественной палаты по демографии Наталья Москвитина. Она указала, что действующий график садов не соответствует ритму жизни современных семей. Срок исполнения поручения — 1 декабря 2026 года.

«Вопрос финансирования дополнительного времени для педагогов пока не решён. Инициатива связана с поручением Владимира Путина правительству проработать вопрос продления работы ясельных групп и детских садов до 20:00», — отметила Антипина.

Статистика по Уфе: сколько детей посещают дошкольные учреждения

По данным администрации Уфы, в столице Башкортостана работают 220 дошкольных образовательных организаций и 136 групп при 18 центрах образования, которые посещают 55,9 тыс. детей. В 2025 году число лицензированных частных детских садов в Уфе выросло с 49 до 52, их посещают более 4,5 тыс. воспитанников.

На 1 января 2025 года доступность дошкольного образования в стране достигла 99,83% для детей от 2 месяцев до 7 лет. В 2026 году в Башкирии планируют достроить один детский сад на 160 мест.

Опыт других регионов: Самарская область уже ввела продленку

В Самарской области в феврале 2026 года уже открылись 49 дополнительных дежурных групп: 24 с графиком до 20:00 и 25 — до 21:00. Решение приняли по итогам опроса родителей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Сколько сейчас стоит посещение детсадов и как записать ребенка в вечернюю группу в Уфе и Башкирии

С 1 января 2026 года в Башкортостане средний размер родительской платы за детские сады составляет 2238,46 руб. в месяц, а максимальная дневная ставка в Уфе — 192 рубля. Родители, заинтересованные в организации дежурных групп, могут обратиться с заявлением к администрации своего детского сада — формирование таких групп запланировано именно по запросу семей.