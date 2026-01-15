Депутаты предложили платить учителям 200% от средней зарплаты по региону

Депутаты предложили закрепить зарплату учителей на уровне 200% от средней по региону. Оклад составит 70%, а классное руководство заменят наставничеством.

Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова направили в правительство законопроект о реформе оплаты труда педагогов. Главное предложение — зафиксировать зарплату за одну ставку на уровне 200% от средней по субъекту РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая формула расчета зарплаты

Авторы инициативы предлагают единую федеральную систему оплаты, чтобы устранить разрыв в доходах учителей из разных регионов. В документе прописаны два ключевых условия:

Минимальная планка : Зарплата за одну ставку не может быть ниже 200% от средней зарплаты в регионе.

: Зарплата за одну ставку не может быть ниже 200% от средней зарплаты в регионе. Гарантированный оклад: Базовая часть должна составлять не менее 70% от итогового заработка.

Премии, компенсации и стимулирующие выплаты должны начисляться сверх этой суммы, а не входить в нее. Сейчас педагоги часто получают низкий оклад, а остальную сумму «добирают» надбавками, которые руководство может урезать.

Наставники вместо классных руководителей

Законопроект меняет подход к классному руководству. Эту нагрузку предлагают преобразовать в отдельную должность — наставник.

Главное отличие новой должности:

Наставник занимается только воспитанием и поддержкой детей.

Он полностью освобожден от ведения уроков и проверки тетрадей.

Что это значит для учителей Башкирии

Если закон примут, доходы педагогов республики вырастут в разы. Сейчас система оплаты привязана к майским указам (100% от средней по региону), но на практике цифры часто расходятся.

По статистике за 2025 год, средняя зарплата учителя в Башкортостане составляла 51 870 рублей. При этом средняя зарплата по экономике региона часто выше учительской. Привязка к 200% от регионального показателя поднимет гарантированный доход педагога за одну ставку до уровня 100–120 тысяч рублей и выше.

Справка

Проблема низких окладов в школах обсуждается регулярно. Ранее News-Bash писал, что во многих районах республики базовые ставки учителей не дотягивали даже до МРОТ, из-за чего педагоги вынуждены брать 1,5–2 ставки. Чтобы решить проблему переработок и кадрового голода, депутаты также предлагали ввести прогрессивную шкалу оплаты труда, но системно вопрос пока не решен.