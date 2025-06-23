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Региональные депутаты готовят изменения в спортивном образовании, сообщает РБК Уфа. Председатель Госсобрания Константин Толкачев анонсировал поправки в федеральный закон, которые позволят первокурсникам физвузов вести тренировки в спортшколах.
Сейчас молодые специалисты могут устроиться инструкторами только после двухлетнего обучения. Новая инициатива сократит этот срок вдвое — достаточно будет успешно закрыть первый курс и пройти промежуточную аттестацию.
Причина такой спешки — острая нехватка кадров в спортивной отрасли. По официальным данным, дефицит тренеров и инструкторов в России достигает 2,6 тысячи человек при общей численности 86 тысяч специалистов.
Толкачев уверен, что снижение барьеров поможет решить две задачи одновременно. С одной стороны, спортшколы получат долгожданных работников, с другой — амбициозные студенты смогут раньше окунуться в профессию и начать зарабатывать.
Завтра, 24 июня, депутаты рассмотрят вопрос о внесении законопроекта в Госдуму на пленарном заседании. Если инициатива пройдет все инстанции, первокурсники уже в следующем учебном году смогут встать к спортивным снарядам в качестве наставников.
Какую зарплату будут получать студенты-тренеры?
Конкретные цифры оплаты труда студентов-первокурсников в законопроекте не прописаны. По данным сервиса поиска работы, средняя зарплата тренера в Уфе в 2025 году составляет от 40 до 80 тысяч рублей. Студенты-практиканты, скорее всего, будут получать стартовые ставки — около 40-45 тысяч рублей, что соответствует нижней планке рынка для начинающих специалистов без опыта.
Смогут ли первокурсники тренировать взрослых или только детей?
Поправки касаются исключительно работы с детьми в спортивных школах. Студенты после первого курса смогут вести занятия только по дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта. Это означает работу с юными спортсменами в детско-юношеских спортивных школах, а не с взрослыми атлетами или в коммерческих фитнес-центрах.
Что будет с качеством подготовки юных спортсменов?
Эксперты отмечают, что успешность тренера определяется не только образованием, но и способностью мотивировать спортсменов, качеством планирования тренировок и глубокими знаниями о виде спорта. Исследования показывают, что первокурсники физвузов при правильной организации учебного процесса быстро приобретают навыки профессиональной деятельности и формируют глубокий интерес к специальности. Однако снижение требований может создать риски для качества подготовки, поскольку молодые тренеры будут иметь меньший багаж теоретических знаний и практических навыков.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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