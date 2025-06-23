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Дефицит тренеров заставил депутатов в Башкирии пойти на радикальные меры

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Региональные депутаты готовят изменения в спортивном образовании, сообщает РБК Уфа. Председатель Госсобрания Константин Толкачев анонсировал поправки в федеральный закон, которые позволят первокурсникам физвузов вести тренировки в спортшколах.

Сейчас молодые специалисты могут устроиться инструкторами только после двухлетнего обучения. Новая инициатива сократит этот срок вдвое — достаточно будет успешно закрыть первый курс и пройти промежуточную аттестацию.

Причина такой спешки — острая нехватка кадров в спортивной отрасли. По официальным данным, дефицит тренеров и инструкторов в России достигает 2,6 тысячи человек при общей численности 86 тысяч специалистов.

Толкачев уверен, что снижение барьеров поможет решить две задачи одновременно. С одной стороны, спортшколы получат долгожданных работников, с другой — амбициозные студенты смогут раньше окунуться в профессию и начать зарабатывать.

Завтра, 24 июня, депутаты рассмотрят вопрос о внесении законопроекта в Госдуму на пленарном заседании. Если инициатива пройдет все инстанции, первокурсники уже в следующем учебном году смогут встать к спортивным снарядам в качестве наставников.

Это не первая попытка башкирских парламентариев навести порядок в спортивной сфере. В январе 2025 года тот же Толкачев предложил запретить частным организациям использовать название «спортивная школа», чтобы не вводить в заблуждение родителей.

Какую зарплату будут получать студенты-тренеры?
Смогут ли первокурсники тренировать взрослых или только детей?
Что будет с качеством подготовки юных спортсменов?
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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