Cтудентам из Башкирии задним числом выплатят компенсации

Студентам из многодетных семей в Башкирии компенсируют расходы на обучение. Депутаты закрыли пробел в законе, так что 620 человек получат до 30 тысяч рублей. Даже за прошлый год

Свыше 600 студентов из многодетных семей в Башкирии смогут вернуть деньги за обучение. Как сообщает «Коммерсантъ», депутаты Курултая одобрили поправки, которые устранили досадную несправедливость. Теперь на господдержку могут рассчитывать и те, кто грызёт гранит науки в колледжах при университетах.

Раньше эта категория учащихся оставалась за бортом. Семьи могли получить компенсацию за обучение в обычных техникумах и колледжах, а вот студенты привузовских ссузов — нет. Теперь этот законодательный невод захватит и их.

Речь идёт о возврате половины стоимости обучения, но не более 30 тысяч рублей в год на одного ребёнка. Вишенкой на торте стала новость о ретроактивности закона: деньги выплатят и за прошлый, 2024/25 учебный год. Поддержка распространяется на семьи, где есть дети-очники до 23 лет.

Правда, имеются и ограничения. Компенсация не положена, если студент уже состоит в браке или находится на полном государственном обеспечении. Логика властей понятна: в этих случаях финансовая нагрузка на родительскую семью уже снижена.

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, это важный шаг для поддержки многодетных. Поправки были необходимы, чтобы все студенты из таких семей оказались в равных условиях, независимо от того, к какому ведомству относится их учебное заведение.