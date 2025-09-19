0
9 часов
Образование

Чиновники избавят российских школьников от бесполезных знаний

В Рособрнадзоре заявили, что школьные программы в РФ перегружены на 15–30%. Теперь стандарты пересмотрят, чтобы убрать лишнее и снизить нагрузку на учеников и учителей.
школьный рюкзак на парте
©Imagen

Российских школьников скоро могут избавить от лишней информации в учебниках. По крайней мере, такую реформу анонсировал глава Рособрнадзора. Информацию об этом передает ТАСС.

По словам Анзора Музаева, нынешние учебные планы сильно раздуты. Анализ показал, что примерно на треть они содержат темы, которые на практике не особо-то и нужны. Какие именно разделы ликвидируют, чиновник пока не уточнил.

Цель грядущих изменений — не упростить образование, а сделать его более адекватным. Программы должны быть выстроены так, чтобы знания плавно перетекали из школы в университет, без разрывов и несоответствий.

Музаев также вспомнил про 90-е и нулевые годы. По его мнению, тогда была утрачена культура объективного оценивания знаний, что стало одной из проблем.

В итоге красивые «корочки» об окончании школы не всегда отражают реальный уровень. И дело не всегда в коррупции — часто это просто следствие «хороших отношений» в маленьких городках, где все друг друга знают.

