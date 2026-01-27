0
4 часа
Образование

Башкирия потратит 3,6 млрд рублей на ремонт школ и детсадов в 2026 году

В 2026 году на капитальный ремонт 53 образовательных объектов направят 3,58 млрд рублей. Работы планируют завершить к началу учебного года.
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

Власти республики вложат 3,58 млрд рублей в капитальный ремонт образовательных учреждений в 2026 году. Большая часть средств — 3,2 млрд — поступит из федерального бюджета. Подрядчики должны сдать все 53 объекта к 1 сентября, сообщает РБК-Уфа.

Содержание
  1. На что пойдут деньги
  2. Что это значит для жителей
  3. Справка

На что пойдут деньги

Министр просвещения Ильдар Мавлетбердин на заседании правительства сообщил, что деньги распределят между 41 школой, шестью детскими садами и шестью колледжами. Здания находятся в 24 районах и городах республики.

Власти уже заключили контракты по 80% объектов. Для каждого здания утвердили график работ, чтобы строители успели сдать их к началу учебного года. Министр утверждает, что ремонт идет по плану.

Что это значит для жителей

Если школа или детский сад вашего ребенка попали в программу, здание закроют на ремонт. Обычно учеников временно переводят в соседние учебные заведения или организуют обучение в другие смены. Уточните информацию о ремонте на сайте вашей школы или в районном отделе образования — списки объектов утверждают заранее. К 1 сентября 2026 года дети должны вернуться в обновленные классы.

Справка

Федеральная программа капремонта школ работает с 2022 года и продлится до 2027 года. За это время Башкирия должна успеть обновить максимум зданий за счет федеральных субсидий.

Премьер-министр Андрей Назаров рассказал, что с старта программы в республике отремонтировали 181 объект. В прошлом, 2025 году, строители сдали 39 школ, два детских сада и два колледжа. До конца программы власти планируют привести в порядок еще 78 зданий.

