Башкирия потратит 3,6 млрд рублей на ремонт школ и детсадов в 2026 году

В 2026 году на капитальный ремонт 53 образовательных объектов направят 3,58 млрд рублей. Работы планируют завершить к началу учебного года.

Власти республики вложат 3,58 млрд рублей в капитальный ремонт образовательных учреждений в 2026 году. Большая часть средств — 3,2 млрд — поступит из федерального бюджета. Подрядчики должны сдать все 53 объекта к 1 сентября, сообщает РБК-Уфа.

На что пойдут деньги

Министр просвещения Ильдар Мавлетбердин на заседании правительства сообщил, что деньги распределят между 41 школой, шестью детскими садами и шестью колледжами. Здания находятся в 24 районах и городах республики.

Власти уже заключили контракты по 80% объектов. Для каждого здания утвердили график работ, чтобы строители успели сдать их к началу учебного года. Министр утверждает, что ремонт идет по плану.

Что это значит для жителей

Если школа или детский сад вашего ребенка попали в программу, здание закроют на ремонт. Обычно учеников временно переводят в соседние учебные заведения или организуют обучение в другие смены. Уточните информацию о ремонте на сайте вашей школы или в районном отделе образования — списки объектов утверждают заранее. К 1 сентября 2026 года дети должны вернуться в обновленные классы.

Справка

Федеральная программа капремонта школ работает с 2022 года и продлится до 2027 года. За это время Башкирия должна успеть обновить максимум зданий за счет федеральных субсидий.

Премьер-министр Андрей Назаров рассказал, что с старта программы в республике отремонтировали 181 объект. В прошлом, 2025 году, строители сдали 39 школ, два детских сада и два колледжа. До конца программы власти планируют привести в порядок еще 78 зданий.