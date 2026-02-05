Башкирия попала в топ регионов России по качеству образования

Республика вошла в число лидеров по образовательным показателям благодаря специальным проектам и работе с учителями

Башкортостан занял одно из лидирующих мест среди регионов России по качеству образования по результатам 2025 года. Школы республики получили знак качества за высокие показатели и объективное оценивание учеников. Об этом 5 февраля сообщил руководитель республиканского Минпросвещения Ильдар Мавлетбердин.

Министр объяснил успех внедрением проекта «Сдам ОГЭ!» и системной работой над профессиональными компетенциями педагогов. Эти инициативы помогли за короткое время уменьшить вдвое число школ с низкими экзаменационными результатами.

Рособрнадзор признал башкирский опыт лучшей практикой и рекомендовал другим субъектам федерации использовать наработки республики для повышения качества образования в своих школах.