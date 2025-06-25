Башкирские власти официально утвердили график проведения выпускных вечеров.

Главный ивент для вчерашних одиннадцатиклассников отгремит 28 июня, сообщили в Минпросвещения региона. Тысячи нарядных юношей и девушек соберутся на традиционный «Парад выпускников — 2025». Центром притяжения для молодёжи Уфы в этом году станет парк культуры и отдыха «Демский».

Официально торжество для девятиклассников в республике назначено на 27 июня. А вот обладатели аттестатов о полном среднем образовании получат свой билет во взрослую жизнь днём позже. Всего этой весной со школьной скамьёй прощаются около 17 тысяч ребят по всей республике.

Уфимским выпускникам готовят прощание со школой под особым контролем. Глава городской администрации Ратмир Мавлиев распорядился, чтобы на празднике всё было максимально безопасно. Поэтому на всех площадках будут дежурить усиленные наряды полиции и бригады скорой помощи.

К слову, этот выпускной год для Башкирии и так уже стал историческим. Регион впервые может похвастаться 300-балльником по ЕГЭ. Героем стал Алексей Лобов из уфимского лицея №153, покоривший физику, информатику и профильную математику.

Пока выпускники выбирают наряды, родители подсчитывают расходы. Официальные данные за 2025 год пока не опубликованы, но, по оценкам участников рынка, организация праздника — удовольствие не из дешёвых. Средний чек на одного человека в уфимском ресторане стартует от 1500 рублей, а общая стоимость банкета на класс может легко перевалить за 60 тысяч рублей.