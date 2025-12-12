Алсу Саттарова из Башкирии вошла в число лучших молодых педагогов страны

Педагог из Стерлитамака Алсу Саттарова стала призёром XIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Она получила диплом второй степени в номинации «Молодые профессионалы».

Церемония награждения прошла в Москве, собрав лучших педагогов со всей страны. Жюри отсмотрело заявки более 4000 участников, но в число лауреатов пробились только 77 человек. Саттарова доказала свой профессионализм и вошла в топ лучших молодых специалистов федерального уровня.

В родном детсаду Алсу Алимовна работает в логопедических группах. Ежедневно она помогает малышам справляться с речевыми нарушениями, используя современные методики. Теперь её квалификация подтверждена на самом высоком уровне дипломом и признанием экспертов.

Этот год стал урожайным для дошкольного образования республики. Осенью 2025-го отличилась ещё одна представительница региона — Ольга Алферова из Межгорья. Она блестяще выступила на другом престижном состязании, «Воспитатель года России», и вошла в число 15 лауреатов финала, который проходил в Геленджике.

Успехи наших педагогов подтверждают высокий уровень подготовки кадров в Башкирии. Сразу два громких достижения за полгода говорят о том, что местные методики воспитания и коррекции высоко ценятся в профессиональном сообществе всей страны.