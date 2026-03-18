576 млн рублей на ремонт: УУНиТ в Уфе обновит общежития и гумкорпус

Уфимский университет науки и технологий направит 576 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт двух студенческих общежитий и гуманитарного корпуса. Об этом изданию Коммерсант-Уфа сообщили в пресс-службе университета.
здание уунит
В общежитии на Мингажева, 158/1 проведут полную модернизацию: от инженерных коммуникаций до входных групп. В здании обновят жилые блоки, санитарные зоны, коридоры и общие помещения. Во втором объекте — общежитии на Заки Валиди, 32а — отремонтируют кровлю и обновят внутренние помещения.

Средства также направят на ремонт фасадов и крыш гуманитарного корпуса на Карла Маркса, 3/1 и 3/4.

Ректор Захаров: ремонт идёт вместе со стройкой кампуса

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что модернизация учебных корпусов идёт параллельно со строительством межвузовского кампуса. Все работы рассчитаны на 2026–2027 годы.

124 млрд рублей на общежития вузов по всей России

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил направить 124 млрд рублей на ремонт общежитий вузов по всей стране. До 2030 года планируют обновить 800 студенческих общежитий и улучшить условия проживания около 250 тысяч студентов.

Контракт на 257,7 млн: конкурс на ремонт общежития № 9

В марте 2026 года УУНиТ объявил открытый конкурс на капитальный ремонт правой секции общежития № 9 с начальной ценой контракта 257,7 млн рублей. Контракт предусматривает обновление инженерных систем, фасадов, кровли и модернизацию систем пожарной безопасности. Завершить работы планируют до 30 декабря 2027 года.

Когда Евразийский кампус в Уфе примет студентов

Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе ведут круглосуточно. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, основные строительные работы завершат до конца 2026 года, а первых студентов кампус примет в 2027 году. В составе комплекса — семь башен высотой от 11 до 29 этажей.

Похожие записи
0
27.01.2026
Образование

Башкирия потратит 3,6 млрд рублей на ремонт школ и детсадов в 2026 году

пятитысячные рублевые купюры
В 2026 году на капитальный ремонт 53 образовательных объектов направят 3,58 млрд рублей. Работы планируют завершить к началу учебного года.
0
22.01.2026
Образование

В Башкирии отремонтирует восемь колледжей в 2026 году — деньги выделят из регионального бюджета

зауральский колледж
В 2026 году в Башкирии отремонтируют 8 колледжей, ещё 6 зданий обновят по новой программе, два — по гранту «Агропрофи».
0
21.01.2026
Криминал

В Уфе суд приговорил экс-проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии

азат янгиров
Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии общего режима за сбор части премий с сотрудников.
0
15.12.2025
Дороги и транспорт

Лайнер «Мустай Карим» встал на плановый ремонт в Нижнем Новгороде

круизный теплоход
Круизный лайнер «Мустай Карим» прибыл на завод «Красное Сормово» для технического обслуживания. Судно готовят к новому навигационному сезону.
0
07.11.2025
Советы

Россияне нашли копеечную замену ламинату. Теперь пол всегда тёплый

рулон линолеума
Внезапный камбэк совершает линолеум на войлочной основе. Россияне выбирают его вместо ламината, чтобы сэкономить и не мёрзнуть. Практично и дёшево.
0
12.09.2025
Дороги и транспорт

В России выросла стоимость обслуживания китайских авто

фара китайского автомобиля
Средний чек за обслуживание автомобилей из КНР подскочил почти до 9,5 тысяч рублей. Пока одни модели вытесняют другие, рынок наводнили поддельные запчасти.
0
23.07.2025
Спорт

Блогер-бизнесмен спас уфимских футболистов от тренировок в развалинах

ремонт спортзала
Бизнесмен Михаил Гребенюк перечислил 3 млн рублей на ремонт спортзала для детской команды «Альтаир» под Уфой. Всё решил вирусный ролик, который он увидел в соцсетях
0
03.07.2025
Дороги и транспорт

В башкирском Ишимбае боятся остаться без моста к августу

ремонт моста в Ишимбае
Ишимбай парализован пробками из-за ремонта Бельского моста. Работы толком не идут, а срок сдачи — 1 августа. «Народный фронт» бьёт тревогу и требует от властей не допустить срыва
