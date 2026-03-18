576 млн рублей на ремонт: УУНиТ в Уфе обновит общежития и гумкорпус

Уфимский университет науки и технологий направит 576 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт двух студенческих общежитий и гуманитарного корпуса. Об этом изданию Коммерсант-Уфа сообщили в пресс-службе университета.

В общежитии на Мингажева, 158/1 проведут полную модернизацию: от инженерных коммуникаций до входных групп. В здании обновят жилые блоки, санитарные зоны, коридоры и общие помещения. Во втором объекте — общежитии на Заки Валиди, 32а — отремонтируют кровлю и обновят внутренние помещения.

Средства также направят на ремонт фасадов и крыш гуманитарного корпуса на Карла Маркса, 3/1 и 3/4.

Ректор Захаров: ремонт идёт вместе со стройкой кампуса

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что модернизация учебных корпусов идёт параллельно со строительством межвузовского кампуса. Все работы рассчитаны на 2026–2027 годы.

124 млрд рублей на общежития вузов по всей России

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил направить 124 млрд рублей на ремонт общежитий вузов по всей стране. До 2030 года планируют обновить 800 студенческих общежитий и улучшить условия проживания около 250 тысяч студентов.

Контракт на 257,7 млн: конкурс на ремонт общежития № 9

В марте 2026 года УУНиТ объявил открытый конкурс на капитальный ремонт правой секции общежития № 9 с начальной ценой контракта 257,7 млн рублей. Контракт предусматривает обновление инженерных систем, фасадов, кровли и модернизацию систем пожарной безопасности. Завершить работы планируют до 30 декабря 2027 года.

Когда Евразийский кампус в Уфе примет студентов

Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе ведут круглосуточно. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, основные строительные работы завершат до конца 2026 года, а первых студентов кампус примет в 2027 году. В составе комплекса — семь башен высотой от 11 до 29 этажей.