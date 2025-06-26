Коммунальная система Башкирии трещит по швам, а жители региона буквально ощущают «потоп» из аварий. За несколько дней Уфа пережила серию отключений горячего и холодного водоснабжения, а за июнь число таких инцидентов перевалило за полсотни, сообщается в сводках столичного УГЗ.

Ситуация за пределами столицы республики не лучше. Например, в Бирске на днях случился крупный прорыв, оставивший почти весь город без воды. Причина таких проблем, по мнению местного пенсионера-слесаря с тридцатилетним стажем, проста: деньги, выделяемые на ремонт, оседают в карманах управленцев, а вместо качественных труб ставятся дешёвые, изнашивающиеся за пару лет.

Параллельно с этим коммунальный ад продолжается и на бумаге. С 1 июля 2025 года в регионе произойдёт индексация тарифов на ЖКУ. Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики анонсировало средний рост платежей на 14,6% с возможностью отклонения до 2,1%.

Для людей, постоянно сталкивающихся с прорывами и отключениями, это выглядит как издёвка. Если в других регионах повышение ещё можно понять, то для Башкирии, где трубы, как образно выразился один эксперт, «дышат на ладан», это кажется издевательством.

При этом, как сообщал Ньюс-Баш в декабре 2024 года, глава региона Радий Хабиров утвердил максимальный рост тарифов на 16,7% с июля 2025 года. Для Уфы, например, водоснабжение и водоотведение подорожают до 16%, тепло – до 10,63%, электроэнергия – до 12,6%, а газ – до 10,3%.

При этом стоит также отметить, что за март 2025 года, жители Башкирии уже накопили внушительный долг за коммунальные услуги. К началу 2025 года сумма задолженности достигла 855 миллионов рублей, увеличившись за год почти на 143 миллиона. Это свидетельствует о растущей нагрузке на бюджеты домохозяйств и, возможно, их неспособности своевременно оплачивать счета.

По данным Росстата за первый квартал 2025 года, каждый житель России ежегодно производит около 400 килограммов твердых бытовых отходов. При этом в Башкирии планируется потратить почти 20 миллионов рублей на подсчет объемов мусора до 2027 года, что является значительной статьей расходов на фоне общего состояния коммунального хозяйства.

Новость о грядущем повышении цен на коммуналку вызвала в Башкирии бурю негодования. Жители не понимают, почему они должны платить больше, требуя сначала поднять на тот же процент зарплаты и пенсии. Люди иронизируют, что с пенсии в 20 тысяч рублей после такого повышения останется только глубоко вздыхать.

Основная причина недовольства — разрыв между ценой и качеством. Один из жителей села Чернолесовский рассказал, что их дому полвека, а ремонта в подъезде не было ни разу, хотя плату за него взимают исправно. Другие указывают на тёплые зимы, на фоне которых повышение тарифов на отопление выглядит особенно абсурдным.

Власти, со своей стороны, объясняют индексацию необходимостью. Чиновники уверяют, что это плановое изменение, нужное для поддержки и модернизации коммунальной инфраструктуры. По их словам, за последние 10 лет инфляция в стране превысила 70%, а тарифы в республике росли медленнее. Без этого, как они считают, обеспечить стабильную подачу ресурсов невозможно.

Цифры это подтверждают: глава республики утвердил максимальный рост платы до 16,7% с 1 июля 2025 года. Хотя в Госкомитете по тарифам уточняют, что на практике рост будет ниже: на воду — 12,4%, на тепло — 10,9%, на газ — 11,2%. Для владельца стандартной однушки в Уфе платёж подскочит в среднем с 4104 до 4554 рублей.

В итоге сложился классический замкнутый круг. Коммунальщики утверждают, что не могут обеспечить качественный сервис из-за низких тарифов. А жители включают обратную логику: пока не будет нормального обслуживания, они не согласятся платить больше. Эта ситуация тянется годами и создаёт почву для тотального недопонимания.

При этом, согласно бюджету на 2025 год, власти Башкирии направят на поддержку сферы ЖКХ 11 миллиардов рублей. Из них около 5 миллиардов пойдут на капитальный ремонт 598 многоквартирных домов, где в приоритете замена лифтов и починка крыш. Для жителей, не видящих этих улучшений, такие суммы лишь усиливают вопросы.

Конфликт между жильцами и УК — проблема не новая. Ещё несколько лет назад представитель одной из управляющих компаний Уфы назвал отказ жителей платить по повышенным тарифам «правовым терроризмом». По его словам, суды не всегда встают на сторону УК, заставляя обслуживать дома себе в убыток, что лишь усугубляет износ сетей.