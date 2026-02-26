0
4 часа
Экономика

Жизнь в Башкирии подорожала: базовый набор товаров и услуг перевалил за 24 тысячи рублей

Башкортостан обогнал средний уровень Приволжского федерального округа по стоимости потребительской корзины.
Стоимость базового набора товаров и услуг для одного жителя Башкирии в январе 2026 года составила 24 397 рублей в месяц. По сравнению с декабрём показатель вырос на 2,7% — тогда сумма равнялась 23 746 рублям, следует из данных Башкортостанстата.

Стоимость набора в республике превысила среднее значение по ПФО — 23 543 рубля, но осталась ниже общероссийского уровня в 26 106 рублей. В рейтинге регионов Поволжья Башкирия заняла четвёртую строчку. Лидирует Пермский край с показателем 25 742 рубля, за ним следуют Удмуртия (24 513 рублей) и Нижегородская область (24 422 рубля).

Самый доступный набор зафиксировали в Саратовской области — там он составил 22 324 рубля. Фиксированный набор отражает минимально необходимые расходы человека на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Статистики используют его для межрегионального сравнения уровня цен.

Рост цен за год: жизнь подорожала на 3 000 рублей

В феврале 2025 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Башкирии составляла 21 357 рублей на человека — за неполный год показатель вырос более чем на три тысячи рублей. Тогда республика не дотягивала до среднего уровня по ПФО и занимала более низкую позицию в окружном рейтинге.

Минимальный набор продуктов питания в Башкирии в январе 2026 года достиг 6 852 рублей — рост на 3,6% за один месяц. В ПФО по дороговизне продуктовой корзины Башкирию опережал только Пермский край (7 288 рублей). Правительство Башкортостана утвердило прожиточный минимум в республике на 2026 год на уровне 16 856 рублей.

Инфляция в Башкортостане превысила общероссийский уровень

По данным Интерфакса и Росстата, годовая инфляция в Башкортостане в январе 2026 года составила 6,27%, что на 0,27 процентного пункта выше общероссийского показателя (6%). Потребительские цены на продовольствие за месяц поднялись на 1,7%, на непродовольственные товары — на 0,7%, стоимость услуг прибавила 1,1%.

