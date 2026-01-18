0
Жители Башкирии в четыре раза чаще покупали лопаты в новогодние праздники

С 1 по 11 января покупки лопат в Башкирии выросли на 306%, щеток для авто — на 392%; медианные цены тоже увеличились.
С 1 по 11 января 2026 года спрос на снегоуборочный инвентарь в республике вырос на 306% по сравнению с прошлым годом. Владельцы автомобилей скупали щетки в пять раз активнее. Статистику подготовил аналитический центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Цены и спрос в регионе

Жители Башкирии запасаются инструментами, несмотря на рост цен. Средний чек на снегоуборочную лопату увеличился за год на 17% и составил 1295 рублей. Щетки для очистки машин подорожали на 15%, их покупают в среднем за 808 рублей. Именно на автощетки зафиксирован самый резкий скачок интереса — продажи выросли на 392%.

Ситуация по России

В целом по стране ажиотаж еще заметнее. Россияне покупали лопаты в девять раз чаще, чем в начале 2025 года, а снегоуборщики — в пять раз. Спрос на ручные толкатели снега вырос вчетверо. Средняя стоимость лопаты по РФ выше башкирской — 1445 рублей, что на 40% дороже прошлогодних значений.

Покупатели чаще всего выбирают телескопические лопаты, которые удобно возить в багажнике, и толкатели с металлической ручкой. Среди техники лидируют аккумуляторные снегоуборщики. Снежная зима подстегнула интерес и к развлечениям: продажи тюбингов («ватрушек») выросли втрое при средней цене 2045 рублей (+29%).

Причины ажиотажа

Аналитики «Чек индекса» объясняют всплеск продаж двумя факторами. Во-первых, центральную Россию накрыли мощные снегопады, из-за чего более половины всех покупок пришлось на Московскую агломерацию. Во-вторых, сработал «эффект низкой базы»: начало 2025 года было малоснежным, поэтому на фоне слабых прошлогодних показателей текущая статистика выглядит рекордной.

