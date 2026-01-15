0
Жители Башкирии установили 51,7 тысячи самозапретов на кредиты

Республика заняла четвертое место в России по числу ограничений. Всего по стране в декабре 2025 года было оформлено 1,48 млн таких заявлений.
В декабре 2025 года жители Башкортостана оформили 51,7 тысячи самозапретов на получение кредитов и займов. По этому показателю республика заняла четвёртое место среди регионов России.

Содержание
  1. Общероссийские показатели
  2. Снятие самозапретов
  3. Итоги года

Общероссийские показатели

По стране за декабрь зарегистрировали 1,48 миллиона заявлений на самозапрет — на 6,4% меньше, чем в ноябре (1,58 миллиона).

Лидеры по числу ограничений: Москва — 134,8 тысячи, Московская область — 85,4 тысячи, Санкт‑Петербург — 67,5 тысячи. Башкортостан опередил Свердловскую область (46,8 тысячи).

Снятие самозапретов

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в декабре 82 тысячи отмен через МФЦ и 107,7 тысячи через «Госуслуги».

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в Башкирии из 643,5 тысячи поданных заявлений отозвали 63,8 тысячи. Почти 542 тысячи человек сохранили действующий запрет. Доля отмен выросла с 8,9% в начале октября до почти 10% к началу декабря — выше среднего по стране (около 8%).

Итоги года

ТАСС со ссылкой на ОКБ сообщал, что к концу 2025 года в Башкирии подали 693 тысячи заявлений на установку самозапрета и 72 тысячи на снятие. По России за год оформили 20 миллионов заявлений на установку и 1,6 миллиона на отмену.

Механизм самозапрета действует с 1 марта 2025 года: отметка в кредитной истории обязывает банки и микрофинансовые организации отказывать заявителю в выдаче кредита или займа.

