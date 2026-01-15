Жители Башкирии установили 51,7 тысячи самозапретов на кредиты

Республика заняла четвертое место в России по числу ограничений. Всего по стране в декабре 2025 года было оформлено 1,48 млн таких заявлений.

В декабре 2025 года жители Башкортостана оформили 51,7 тысячи самозапретов на получение кредитов и займов. По этому показателю республика заняла четвёртое место среди регионов России.

Общероссийские показатели

По стране за декабрь зарегистрировали 1,48 миллиона заявлений на самозапрет — на 6,4% меньше, чем в ноябре (1,58 миллиона).

Лидеры по числу ограничений: Москва — 134,8 тысячи, Московская область — 85,4 тысячи, Санкт‑Петербург — 67,5 тысячи. Башкортостан опередил Свердловскую область (46,8 тысячи).

Снятие самозапретов

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в декабре 82 тысячи отмен через МФЦ и 107,7 тысячи через «Госуслуги».

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в Башкирии из 643,5 тысячи поданных заявлений отозвали 63,8 тысячи. Почти 542 тысячи человек сохранили действующий запрет. Доля отмен выросла с 8,9% в начале октября до почти 10% к началу декабря — выше среднего по стране (около 8%).

Итоги года

ТАСС со ссылкой на ОКБ сообщал, что к концу 2025 года в Башкирии подали 693 тысячи заявлений на установку самозапрета и 72 тысячи на снятие. По России за год оформили 20 миллионов заявлений на установку и 1,6 миллиона на отмену.

Механизм самозапрета действует с 1 марта 2025 года: отметка в кредитной истории обязывает банки и микрофинансовые организации отказывать заявителю в выдаче кредита или займа.