Жители Башкирии стали чаще жаловаться на блокировку счетов в банках

В Нацбанке прокомментировали увеличение числа жалоб на приостановку операций и объяснили, как новые меры защищают средства клиентов.

Управляющий отделением Банка России в Башкирии Марат Кашапов озвучил статистику обращений граждан, касающихся ограничений доступа к счетам и отказов в проведении транзакций.

По данным ведомства, в 2025 году жители региона направили регулятору более 700 жалоб именно по этой тематике. Общий объем обращений в Центробанк из республики вырос на треть относительно показателей 2024 года и достиг отметки в 7,7 тысячи заявлений.

Рост числа претензий специалисты связывают с внедрением новых механизмов противодействия киберпреступности. Кредитные организации стали тщательнее анализировать операции и чаще приостанавливают их при выявлении подозрительных признаков.

На фоне сложностей с переводами клиенты стали реже выражать недовольство другими аспектами работы банков. Количество жалоб на качество обслуживания в офисах снизилось на 34%, а вопросов по потребительскому кредитованию стало меньше на 8%.

Кашапов напомнил, что с 2024 года банки получили право применять ограничительные меры к дропперам — лицам, чьи счета используются для вывода похищенных денег. При попадании в специальную базу ЦБ таким клиентам блокируют электронные средства платежа и дистанционное обслуживание.

Для граждан, включенных в этот список, действуют строгие лимиты: они могут снимать и переводить не более 100 тысяч рублей в месяц. С сентября прошлого года им также запрещено выдавать новые банковские карты.

Иногда процедура приостановки операций затрагивает и добросовестных клиентов, не связанных с мошенническими схемами. Это может произойти, если реквизиты получателя ранее фигурировали в подозрительных операциях или оплата производится на сайте с сомнительной репутацией.

Глава Нацбанка отметил, что подобные действия являются вынужденной мерой предосторожности. Временная «заморозка» перевода позволяет клиенту посетить офис, подтвердить легитимность операции и избежать потери сбережений.

Федеральный регулятор также предоставил данные за начало 2026 года, опровергая информацию о массовых безосновательных блокировках. С 1 по 19 января Банк России получил 7,4 тысячи обращений, что вдвое ниже стандартных показателей, а новый порядок предусматривает двухдневную паузу вместо моментальной блокировки карты.