Жители Башкирии рискуют потерять доступ к вкладам

Ваш банк может на законных основаниях отказать в выдаче денег со счёта. Финансовый аналитик Гаянэ Замалеева из Банки.ру объяснила, почему кредитные организации могут не выдать клиенту его же сбережения.
Когда отказ законен
Чаще всего банк действует в рамках договора или закона. Вот основные причины:
- У вас безотзывный вклад. По его условиям, деньги нельзя забрать до конца установленного срока. Исключения составляют только трагические обстоятельства: смерть владельца счёта или необходимость оплатить дорогостоящее лечение.
- Вы хотите снять крупную сумму. В кассе отделения может не оказаться нужного количества наличных, так как их заказывают заранее. Банк имеет право попросить вас подождать или оформить предварительный заказ.
- Ваши операции показались подозрительными. По закону № 115-ФЗ банк обязан проверять сомнительные транзакции. Если ваша операция вызовет вопросы у службы финмониторинга, счёт могут временно заблокировать до завершения проверки.
- Произошёл технический сбой. Иногда из-за неполадок в системе банка операции временно не проходят. Доступ к деньгам восстановят после устранения проблемы.
Если банк задерживает выдачу денег без объяснения причин, он нарушает ваши права.
Что делать, если банк отказал в выдаче денег
- Зафиксируйте отказ. Потребуйте от сотрудника письменное объяснение с указанием причины.
- Обратитесь к руководству. Если сотрудник не помог, напишите или позвоните руководителю отделения или в центральную службу поддержки клиентов.
- Подайте жалобу регулятору. Если банк не решает проблему, направьте обращение в Центробанк или Роспотребнадзор.
- Идите в суд. Это крайняя мера, но судебная практика показывает, что в спорах о вкладах суды чаще встают на сторону клиентов.
Чтобы избежать таких ситуаций, внимательно читайте договор перед открытием счёта, заранее сообщайте о желании снять крупную сумму и храните деньги в нескольких разных банках. Это повысит надёжность ваших сбережений.