Жители Башкирии рискуют потерять доступ к вкладам

Ваш банк может на законных основаниях отказать в выдаче денег со счёта. Финансовый аналитик Гаянэ Замалеева из Банки.ру объяснила, почему кредитные организации могут не выдать клиенту его же сбережения.

Когда отказ законен

Чаще всего банк действует в рамках договора или закона. Вот основные причины:

У вас безотзывный вклад. По его условиям, деньги нельзя забрать до конца установленного срока. Исключения составляют только трагические обстоятельства: смерть владельца счёта или необходимость оплатить дорогостоящее лечение.

Вы хотите снять крупную сумму. В кассе отделения может не оказаться нужного количества наличных, так как их заказывают заранее. Банк имеет право попросить вас подождать или оформить предварительный заказ.

Ваши операции показались подозрительными. По закону № 115-ФЗ банк обязан проверять сомнительные транзакции. Если ваша операция вызовет вопросы у службы финмониторинга, счёт могут временно заблокировать до завершения проверки.

Произошёл технический сбой. Иногда из-за неполадок в системе банка операции временно не проходят. Доступ к деньгам восстановят после устранения проблемы.

Если банк задерживает выдачу денег без объяснения причин, он нарушает ваши права.

Что делать, если банк отказал в выдаче денег

Зафиксируйте отказ. Потребуйте от сотрудника письменное объяснение с указанием причины. Обратитесь к руководству. Если сотрудник не помог, напишите или позвоните руководителю отделения или в центральную службу поддержки клиентов. Подайте жалобу регулятору. Если банк не решает проблему, направьте обращение в Центробанк или Роспотребнадзор. Идите в суд. Это крайняя мера, но судебная практика показывает, что в спорах о вкладах суды чаще встают на сторону клиентов.