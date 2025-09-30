0
12 часов
Экономика

Жители Башкирии рискуют потерять доступ к вкладам

Банки в Башкирии могут на законных основаниях отказать в выдаче денег с вашего вклада. Причины — от нехватки налички в кассе до хитрых договоров и борьбы с терроризмом.
пятитысячные купюры на столе
©News-bash

Ваш банк может на законных основаниях отказать в выдаче денег со счёта. Финансовый аналитик Гаянэ Замалеева из Банки.ру объяснила, почему кредитные организации могут не выдать клиенту его же сбережения.

Когда отказ законен

Чаще всего банк действует в рамках договора или закона. Вот основные причины:

  • У вас безотзывный вклад. По его условиям, деньги нельзя забрать до конца установленного срока. Исключения составляют только трагические обстоятельства: смерть владельца счёта или необходимость оплатить дорогостоящее лечение.
  • Вы хотите снять крупную сумму. В кассе отделения может не оказаться нужного количества наличных, так как их заказывают заранее. Банк имеет право попросить вас подождать или оформить предварительный заказ.
  • Ваши операции показались подозрительными. По закону № 115-ФЗ банк обязан проверять сомнительные транзакции. Если ваша операция вызовет вопросы у службы финмониторинга, счёт могут временно заблокировать до завершения проверки.
  • Произошёл технический сбой. Иногда из-за неполадок в системе банка операции временно не проходят. Доступ к деньгам восстановят после устранения проблемы.

Если банк задерживает выдачу денег без объяснения причин, он нарушает ваши права.

Что делать, если банк отказал в выдаче денег

  1. Зафиксируйте отказ. Потребуйте от сотрудника письменное объяснение с указанием причины.
  2. Обратитесь к руководству. Если сотрудник не помог, напишите или позвоните руководителю отделения или в центральную службу поддержки клиентов.
  3. Подайте жалобу регулятору. Если банк не решает проблему, направьте обращение в Центробанк или Роспотребнадзор.
  4. Идите в суд. Это крайняя мера, но судебная практика показывает, что в спорах о вкладах суды чаще встают на сторону клиентов.

Чтобы избежать таких ситуаций, внимательно читайте договор перед открытием счёта, заранее сообщайте о желании снять крупную сумму и храните деньги в нескольких разных банках. Это повысит надёжность ваших сбережений.

Похожие записи
0
24.09.2025
Новости

В России изменились правила блокировки банковских карт

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
Банки в России больше не смогут блокировать карты без объяснения причин. ЦБ обязал их называть конкретный закон и давать инструкцию по разморозке счёта.
-1
22.09.2025
Новости

Жизнь в Башкирии подешевела на 182 рубля, но осталась дороже, чем у соседей

монеты на кошельке
В Башкирии слегка подешевел базовый набор товаров и услуг по итогам августа. Но радоваться рано: республика оказалась дороже большинства соседей по ПФО.
0
07.09.2025
Образование

Сборы в школе: когда родители вправе не сдавать деньги и куда жаловаться

школьный рюкзак на парте
Учебный год в Башкирии начался, а с ним и сборы на «нужды класса». Разбираемся, когда донат школе — это добровольная помощь, а когда — прямое нарушение ваших прав и закона.
2
06.09.2025
Новости

В России появится дополнительный маткапитал в размере 1 млн рублей

женщина держит в руках детские носочки
С 2026 года компании в России, возможно, смогут выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребёнка. Выплата будет без налогов — выгодно и бизнесу, и семье.
1
02.09.2025
Новости

В Башкирии оформили 509,2 тыс. заявок на самозапрет кредитов за полгода

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Жители Башкирии массово ставят себе запрет на получение кредитов. Республика ворвалась в топ-5 по стране, обогнав Татарстан. Разбираемся, это тренд или паника.
0
30.08.2025
Новости

Реальные доходы жителей Башкирии выросли на 4,3% в первом полугодии

кошелек с пятитысячными купюрами
Доходы жителей Башкирии увеличились на 4,3%, но радоваться рано. Траты растут быстрее, а по темпам роста зарплат республика уступает даже соседям по ПФО.
