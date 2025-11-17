Жители Башкирии отдали за «коммуналку» 60 миллиардов: куда уходит каждый пятый рубль

С начала 2025 года жители Башкирии направили на оплату жилищно-коммунальных услуг более ₽60 миллиардов. К такому выводу пришли аналитики Башстата, изучив структуру платных услуг за девять месяцев. Именно «коммуналка» стала главной статьей расходов, съедая почти каждый пятый рубль (18,9%) от всех трат на сервисы.

Такой объем трат отчасти объясняется плановой индексацией тарифов с 1 июля 2025 года. В среднем по республике рост составил 14,6%, при этом власти установили максимальную планку на уровне 16,7%. Наибольший рост показали тарифы на тепло (16,1%), а также на водоснабжение и водоотведение (13,7% и 14,1% соответственно), что объяснялось необходимостью ремонта изношенных сетей.

На что еще тратили деньги

Общий объем рынка платных услуг в регионе достиг ₽318,71 миллиарда, показав рост на 5,3% за год. После коммунальных платежей в рейтинге трат следуют:

Бытовые услуги — ₽50,47 млрд.

— ₽50,47 млрд. Медицинские услуги — ₽45 млрд.

— ₽45 млрд. Связь и интернет — ₽38,73 млрд.

— ₽38,73 млрд. Транспорт — ₽33,75 млрд.

Башкирия на фоне других регионов

По динамике роста потребительских расходов республика вошла в топ-4 по Приволжскому федеральному округу, уступив только Татарстану, Нижегородской и Оренбургской областям. По абсолютному объему трат Башкирия занимает второе место в ПФО после Татарстана. При этом темпы роста в регионе (5,3%) более чем вдвое превысили общероссийский показатель (2,4%), где объем рынка достиг ₽14,7 трлн.