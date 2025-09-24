Заводы Башкирии побили прошлогодний рекорд по сахару

В Башкирии произвели 32,5 тыс. тонн сахара — в 2,5 раза больше прошлогодних показателей. Заводы запустили раньше, а модернизация увеличила их мощности.

Республиканские аграрии рапортуют о рекордах. Как сообщили в Минсельхозе Башкирии, два сахарных завода региона к концу сентября выдали на-гора 32,5 тысячи тонн продукции. Это в 2,5 раза перекрывает цифры за аналогичный период прошлого года.

По словам вице-премьера Ильшата Фазрахманова, такой скачок стал возможен благодаря раннему старту сезона. Чишминский и Раевский заводы начали переработку свеклы на пару недель раньше обычного. К тому же сказалась недавняя модернизация производств.

Обновленные линии позволили предприятиям заметно нарастить мускулы. Теперь они сообща перемалывают 11,4 тысячи тонн свеклы каждые сутки. Вложения в реконструкцию заводов в 2020–2022 годах составили почти 2,7 млрд рублей.

Пока аграрии убрали чуть меньше половины всех площадей — 43%, или 18,8 тыс. гектаров. С этих полей уже накопали 886 тысяч тонн корнеплодов. Урожайность держится на уровне почти 471 центнера с гектара, что тоже радует.

Глава республики Радий Хабиров еще в августе анонсировал возможный рост экспорта сахара. По его словам, регион традиционно производит в 5–7 раз больше, чем нужно ему самому, так что излишки пойдут в другие регионы и за рубеж. Совокупный объем переработки в этом сезоне может достигнуть 1,9 млн тонн.

Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) подтверждают позитивную динамику, хотя и отмечают сокращение посевных площадей в этом году. Их стало меньше почти на 15 тысяч гектаров по сравнению с 2024 годом.