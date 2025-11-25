0
27 минут
Экономика

Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.
деньги под кошельком
©News-bash

Депутаты городского совета Уфы готовятся принять поправки в бюджет, которые касаются оплаты труда руководителей районных администраций. Документы изучил «Коммерсантъ-Уфа». Согласно проекту, фонд оплаты труда глав семи районов города значительно вырастет. Если раньше средняя зарплата районного начальника составляла около 152 тысяч рублей в месяц, то после изменений она достигнет 275,5 тысячи рублей. В годовом выражении это рост с 1,83 млн до 3,31 млн рублей.

Зарплаты будут различаться в зависимости от района. Самый высокий доход запланирован для главы Ленинского района Олега Котова — 3,67 млн рублей в год. На втором месте — руководитель Орджоникидзевского района Рустем Хамитов с суммой 3,41 млн рублей. Третью позицию занимает глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, чей годовой доход составит 3,38 млн рублей. Меньше всех предусмотрено для главы Демского района — 3,01 млн рублей в год.

Изменения коснутся и главы городской администрации Уфы. Доход сити-менеджера вырастет с 2,82 млн до 4,92 млн рублей в год. Это означает, что ежемесячная зарплата градоначальника составит примерно 410 тысяч рублей.

Ранее, в октябре, администрация города сообщала о мерах экономии бюджетных средств. Как писал News-Bash.ru, мэр Ратмир Мавлиев перевел часть сотрудников на удаленный режим работы, чтобы сократить расходы на содержание помещений и коммунальные услуги. В мэрии тогда заявляли о необходимости бережного отношения к городским финансам.

Для сравнения, правительство Башкортостана утвердило величину прожиточного минимума на 2026 год. Он составит 16 856 рублей на душу населения. Таким образом, новая месячная зарплата главы районной администрации будет примерно в 16 раз превышать установленный прожиточный минимум.

Похожие записи
0
23.11.2025
Происшествия

В Уфе женщина полтора часа провела на балконе пятого этажа без верхней одежды

спасатели вскрывают дверь
46‑летняя жительница Уфы около полутора часов простояла без верхней одежды на балконе пятого этажа, пока спасатели не помогли ей вернуться в квартиру.
0
21.11.2025
Новости

МРОТ-2026: в Башкирии установлен новый зарплатный минимум

кошелек с пятитысячными купюрами
Региональная Гострудинспекция официально подтвердила повышение МРОТ с 1 января 2026 года. Минимальная зарплата в республике составит 31 156 рублей, что на 20,7% выше текущего значения.
0
21.11.2025
Дороги и транспорт

Из-за дефектов асфальта на выезде из Уфы ввели новые ограничения скорости

карта проезда
Муниципальные службы изменили скоростной режим на участке от улицы Демской до М-5 «Урал». Из города теперь едем 60 км/ч из-за дефектов полотна, обратно — 80.
0
20.11.2025
Происшествия

В Уфе водитель такси сдал афериста прямо в руки силовиков

автомобиль такси
В Уфе водитель такси, который раньше служил в МВД, заподозрил в своём пассажире курьера мошенников. Мужчина не стал завершать заказ и доставил 27-летнего молодого человека прямо в ближайший отдел полиции для разбирательства.
0
20.11.2025
Экономика

Бюджету Башкирии потребовались еще 250 млн рублей на погашение дефицита бюджета

пятитысячные рублевые купюры
Министерство финансов республики объявило аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии. Власти планируют привлечь 250 млн рублей до конца года.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.