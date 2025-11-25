Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.

Депутаты городского совета Уфы готовятся принять поправки в бюджет, которые касаются оплаты труда руководителей районных администраций. Документы изучил «Коммерсантъ-Уфа». Согласно проекту, фонд оплаты труда глав семи районов города значительно вырастет. Если раньше средняя зарплата районного начальника составляла около 152 тысяч рублей в месяц, то после изменений она достигнет 275,5 тысячи рублей. В годовом выражении это рост с 1,83 млн до 3,31 млн рублей.

Зарплаты будут различаться в зависимости от района. Самый высокий доход запланирован для главы Ленинского района Олега Котова — 3,67 млн рублей в год. На втором месте — руководитель Орджоникидзевского района Рустем Хамитов с суммой 3,41 млн рублей. Третью позицию занимает глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, чей годовой доход составит 3,38 млн рублей. Меньше всех предусмотрено для главы Демского района — 3,01 млн рублей в год.

Изменения коснутся и главы городской администрации Уфы. Доход сити-менеджера вырастет с 2,82 млн до 4,92 млн рублей в год. Это означает, что ежемесячная зарплата градоначальника составит примерно 410 тысяч рублей.

Ранее, в октябре, администрация города сообщала о мерах экономии бюджетных средств. Как писал News-Bash.ru, мэр Ратмир Мавлиев перевел часть сотрудников на удаленный режим работы, чтобы сократить расходы на содержание помещений и коммунальные услуги. В мэрии тогда заявляли о необходимости бережного отношения к городским финансам.

Для сравнения, правительство Башкортостана утвердило величину прожиточного минимума на 2026 год. Он составит 16 856 рублей на душу населения. Таким образом, новая месячная зарплата главы районной администрации будет примерно в 16 раз превышать установленный прожиточный минимум.