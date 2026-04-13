Зарплата в Башкирии выросла на 11%

Башкортостанстат опубликовал данные о среднемесячной начисленной зарплате в республике за январь 2026 года. Показатель составил 74 275 рублей — на 10,9% выше январского значения прошлого года. Реальный рост с учётом инфляции — 4,4%.

Показатель отражает номинальную начисленную зарплату — до вычета налогов и обязательных удержаний. Ведомство рассчитывает его, разделив общий фонд оплаты труда на среднесписочную численность сотрудников и количество месяцев. Социальные пособия из государственных и негосударственных внебюджетных фондов в этот показатель не входят.

Реальная начисленная зарплата с поправкой на индекс потребительских цен за год выросла на 4,4%. Этот показатель фиксирует изменение покупательной способности доходов: его получают, разделив индекс номинальной зарплаты на индекс цен товаров и услуг.

По итогам 2025 года средняя зарплата в Башкортостане достигла 74,4 тысячи рублей — плюс 10% к предыдущему году. Цифру привёл премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании Госсобрания — Курултая РБ. Вместе с тем темпы роста зарплат в Башкирии за 2025 год оказались минимальными среди регионов Приволжского федерального округа.

С 1 января 2026 года МРОТ в республике повысился более чем на 20%. В бюджетной сфере минимум составляет 31 156 рублей, в коммерческих организациях — 32 933 рубля.

В марте 2026 года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил долгосрочный бюджетный прогноз до 2042 года. Средняя зарплата в 2026 году ожидается на уровне 84,7 тысячи рублей — на 11,4% выше показателя 2025 года. К 2029 году прогноз предусматривает превышение отметки в 105 тысяч рублей.

Лидеры по зарплатам в январе 2026 года — добыча полезных ископаемых, IT и финансовый сектор. Меньше всего зарабатывают работники общественного питания и гостиничной сферы.