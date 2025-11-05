Занятость молодёжи в Башкирии упала на 20%: почему это тревожный сигнал

Занятость среди молодёжи в Башкирии упала почти на 20% за пять лет. Разбираемся, почему молодые специалисты исчезают с радаров, и контрастирует ли это с общей ситуацией на рынке труда в республике.

В Башкирии за последние пять лет стало на 20% меньше работающей молодёжи. Такие данные приводит РБК Уфа, ссылаясь на статистику республиканского Минтруда. Ситуация на рынке труда для молодых людей, ищущих свой первый заработок, заметно осложнилась.

В абсолютных цифрах картина выглядит так: с 2020 по 2024 год число трудящихся в возрасте от 19 до 29 лет сократилось на 19,1 процента, до 282,1 тысячи человек. Общий уровень занятости для возрастной категории 15–29 лет за тот же период упал с 53% до 43,5%. При этом само молодое поколение в республике за эти годы сократилось всего на 1,3%.

Власти объясняют тренд несколькими факторами. Во-первых, многие сейчас сфокусированы на получении образования, а не на поиске работы. Во-вторых, наблюдается отток молодых кадров в более крупные города в поисках лучших перспектив и высоких зарплат. Наконец, работодатели неохотно берут соискателей без опыта.

Парадокс в том, что официальная безработица в республике находится на рекордно низком уровне — всего 1,6%. Однако среди молодёжи этот показатель в полтора раза выше, достигая 2,9%. Чиновники также признают, что значительная часть молодых людей может трудиться неофициально, предпочитая серые схемы трудовым договорам.

На фоне проблем у молодёжи общий рынок труда в Башкирии, наоборот, показывает рост. Общая численность занятых в регионе превышает 1,9 миллиона человек, а уровень занятости за последние годы вырос. Более того, на предприятиях, особенно в строительстве и на обрабатывающих производствах, наблюдается острая нехватка кадров, где на одного соискателя может приходиться до 12 вакансий.

Правительство пытается выправить ситуацию с помощью различных программ, включая «дорожную карту» по содействию занятости до 2030 года. Например, проект «Башкирская вахта» помогает с трудоустройством на оборонные заводы, в частности, на УДК-УМПО, куда уже привлекли более 650 человек. Власти также модернизируют центры занятости и привлекают федеральные деньги для обучения специалистов в рамках нацпроекта «Кадры».

Стоит отметить, что с недавних пор в России к молодёжи относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Эта расширенная группа в Башкирии насчитывает более миллиона человек, что составляет 26% всего населения и около трети рабочей силы республики. Это подчёркивает, насколько критически важен для экономики региона этот демографический сегмент.