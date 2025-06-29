Загадочный инвестор вложит 2,34 млрд в гигасклад под Уфой

Господдержку на реализацию крупного проекта может получить весьма загадочный инвестор. В Уфимском районе Башкирии планируют возвести оптово-распределительный центр стоимостью 2,34 миллиарда рублей, а вкладывается в него компания с крайне любопытной историей.

Инвестором выступает ИСК «СоцСтройИнвест», зарегистрированная ещё в 2009 году. Всё это время финансовая история компании чиста, как слеза младенца — она систематически подавала нулевые отчётности. Руководит фирмой-фантомом бизнесмен Альфред Латыпов, за плечами которого уже есть опыт владения несколькими компаниями.

Под гигантский логистический хаб выделят территорию в 33,4 тысячи квадратных метров. Завершение амбициозной стройки, которая растянется на пять лет, намечено на 2030 год. Сейчас проект рассматривают для включения в перечень приоритетных. Это откроет доступ к государственным преференциям.

Это уже вторая попытка компании зайти в большую игру. В 2023 году её аппетиты были куда скромнее — тогда объём инвестиций в похожий проект оценивали в 480 миллионов рублей. За год сумма вложений подскочила почти в пять раз.

Информацию о грандиозных планах на прошлой неделе подтвердил министр торговли и услуг республики Азат Аскаров. Именно его ведомство курирует инициативу, которая обещает создать в регионе новый крупный логистический узел.