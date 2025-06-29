Загадочный инвестор вложит 2,34 млрд в гигасклад под Уфой

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Господдержку на реализацию крупного проекта может получить весьма загадочный инвестор. В Уфимском районе Башкирии планируют возвести оптово-распределительный центр стоимостью 2,34 миллиарда рублей, а вкладывается в него компания с крайне любопытной историей.
Под гигантский логистический хаб выделят территорию в 33,4 тысячи квадратных метров. Завершение амбициозной стройки, которая растянется на пять лет, намечено на 2030 год. Сейчас проект рассматривают для включения в перечень приоритетных. Это откроет доступ к государственным преференциям.
Это уже вторая попытка компании зайти в большую игру. В 2023 году её аппетиты были куда скромнее — тогда объём инвестиций в похожий проект оценивали в 480 миллионов рублей. За год сумма вложений подскочила почти в пять раз.
Информацию о грандиозных планах на прошлой неделе подтвердил министр торговли и услуг республики Азат Аскаров. Именно его ведомство курирует инициативу, которая обещает создать в регионе новый крупный логистический узел.
Как фирма с нулевой выручкой вообще может получить добро на проект стоимостью 2,34 миллиарда? Откуда деньги?
Это классическая схема для крупных инвестиционных проектов. Часто под конкретную задачу создаётся отдельное юридическое лицо — так называемая проектная компания. Она может не вести другой деятельности и существовать "на бумаге", пока не привлечёт финансирование. Деньги, скорее всего, придут от более крупного, неафишируемого инвестора или в виде кредита под залог будущего объекта. По сути, «СоцСтройИнвест» — это инструмент, а не сам источник средств.
Это какой-то единичный странный случай или под Уфой сейчас строительный бум?
Это настоящий складской Клондайк. Проект «СоцСтройИнвеста» — лишь один из многих. Например, компания «Уфа-Логистик» планирует вложить 12 миллиардов в аналогичный комплекс в Чишминском районе. Ещё один инвестор, Александр Антонов, строит склад за 1,5 миллиарда. Эксперты рынка объясняют это «догоняющим ростом»: крупные ретейлеры вроде Ozon и Wildberries заходят в регион, и им срочно нужна инфраструктура для хранения товаров.
Зачем государству поддерживать фирму-«призрак»? В чём выгода для Башкирии?
Правительство смотрит не на прошлые заслуги компании, а на будущие выгоды от проекта. Заявлены новые рабочие места и крупный объект, который будет платить налоги и развивать логистику региона. Предоставление земли без торгов и налоговые каникулы — это стандартный пряник для привлечения крупных вложений. Властям важно, чтобы проект был реализован, а кто именно его реализует — вопрос второй.
Это реальный бизнес-план или просто схема, чтобы получить ценную землю и господдержку, а потом исчезнуть?
Риск всегда существует. Однако масштаб заявленных инвестиций говорит о серьёзности намерений. Построить комплекс на 33 тысячи "квадратов" — это не просто освоить бюджет. Скорее всего, это прямые инвестиции, где инвестор рассчитывает на реальную прибыль от аренды складских площадей в будущем. Настоящим показателем станет начало инвестиционной фазы: проектные работы и реальное строительство. Если в ближайшее время на участке появится техника — значит, план работает.
Есть ли разница между этим проектом и другими, которые анонсированы в регионе?
Главное отличие — в публичности инвесторов. Например, за складом стоимостью 1,5 млрд стоит Александр Антонов, владелец известной в Уфе сети «Даско Групп», у которой есть реальная, хоть и небольшая, прибыль. За другим проектом стоит структура, связанная с торговой сетью «Байрам». В случае с «СоцСтройИнвест» инвестор пока остаётся в тени, что и порождает главные вопросы.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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