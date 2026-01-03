0
3 часа
Экономика

За 12 лет в Башкирии отремонтировали 9,5 тысяч домов на 49,4 млрд рублей

За 12 лет действия программы капремонта в республике отремонтировали 9,5 тысячи многоквартирных домов. Из 49,4 млрд рублей общих расходов 41,1 млрд заплатили сами собственники квартир.
многоквартирный дом
©Фонд капитального ремонта Башкирии

За 12 лет в республике отремонтировали 9,5 тысячи многоквартирных домов на сумму 49,4 млрд рублей. Большую часть расходов — 41,1 млрд — покрыли взносы собственников квартир, остальное добавил бюджет, сообщает РБК-Уфа.

С 2014 по 2025 год жилищные условия улучшили 1,4 млн человек. Всего в программу включено более 17 тысяч домов, работы завершили пока в половине из них.

В 2025 году строители сдали 692 дома. На это ушло 5,3 млрд рублей, причем все работы оплачены исключительно за счет взносов жителей, без бюджетных вливаний. Чаще всего ремонтировали крыши (272 дома), фасады (71) и инженерные сети: водоснабжение, канализацию и электрику.

Замена лифтов и планы

За прошлый год в регионе заменили 623 лифта в 232 домах. Республика отчиталась, что полностью избавилась от опасного оборудования — в домах программы капремонта больше нет лифтов старше 25 лет.

В ближайшие три года (2026–2028) власти планируют отремонтировать еще 1,4 тысячи домов. Регоператор уже заключил контракты на оценку технического состояния зданий и подготовку смет. Сейчас список работ уточняют вместе с администрациями районов.

Как растут взносы

Ремонт дорожает из-за роста цен на стройматериалы, что напрямую сказывается на платежках. В мае 2025 года тариф на капремонт в Башкирии резко подняли — сразу на 60%. Ставка для домов до шести этажей выросла с 7,46 до 12,5 рубля за квадратный метр, для высоток — с 8,1 до 13,2 рубля.

С 1 января 2026 года МинЖКХ региона предложило провести новую индексацию на 5,4%. Если решение примут, взнос для жителей высоток вырастет почти до 14 рублей за квадратный метр.

Похожие записи
0
03.01.2026
Новости

В Башкирии спрос на работников ЖКХ увеличился в 2,3 раза в 2025 году

оператор котельной снимает показания счетчика
В Башкирии острый дефицит кадров в ЖКХ заставил компании увеличить зарплатные предложения на 39 процентов — до ₽65 082. Спрос на специалистов за год вырос в два с половиной раза.
0
03.12.2025
Семья

Счета за коммуналку могут стать в два раза меньше: проверьте, положена ли вам эта льгота

квитаниця на оплату ЖКХ
Федеральный стандарт гарантирует многодетным семьям скидку на ЖКУ от 30%. Рассказываем, как оформить льготу и где действуют повышенные ставки.
0
19.11.2025
Новости

Жители Башкирии массово жалуются на холод в квартирах: власти назвали неожиданную причину

котенок сидящий на радиаторе отопления
С наступлением ноябрьских холодов жители нескольких районов Уфы и других населенных пунктов Башкирии начали сообщать о недостаточном отоплении в квартирах. Несмотря на жалобы, официальные проверки показывают
0
17.11.2025
Экономика

Жители Башкирии отдали за «коммуналку» 60 миллиардов: куда уходит каждый пятый рубль

кошелек с пятитысячными купюрами
С начала 2025 года жители Башкирии направили на оплату жилищно-коммунальных услуг более ₽60 миллиардов. К такому выводу пришли аналитики Башстата, изучив структуру платных услуг за девять месяцев.
0
10.11.2025
Жизнь

«Ни умыться, ни постирать»: жители Уфы после планового ремонта труб пятые сутки сливают ржавую воду и боятся за технику

грязная вода из карана
В нескольких домах Уфы из кранов пятый день льётся рыжая жижа. Люди боятся за технику и ругаются с коммунальщиками, которые вместо помощи хамят.
0
02.11.2025
Жизнь

Уфа рискует не пережить зиму: из-за чего эксперты бьют тревогу

карстовый провал
В Уфе рвутся трубы, а земля уходит из-под ног. Эксперты уверены: это только начало. Город рискует не пережить зиму, пока уфимцы платят за тепло, уходящее в никуда.
0
27.10.2025
Новости

«Пусть обижаются»: Хабиров жестко раскритиковал один из городов Башкирии, перебив чиновницу

радий хабиров
Глава Башкирии Хабиров снова раскритиковал Туймазы за хаос и грязь во дворах, сравнил с Октябрьским и потребовал срочного разбора полётов от министра ЖКХ.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.