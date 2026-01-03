За 12 лет в Башкирии отремонтировали 9,5 тысяч домов на 49,4 млрд рублей

За 12 лет действия программы капремонта в республике отремонтировали 9,5 тысячи многоквартирных домов. Из 49,4 млрд рублей общих расходов 41,1 млрд заплатили сами собственники квартир.

За 12 лет в республике отремонтировали 9,5 тысячи многоквартирных домов на сумму 49,4 млрд рублей. Большую часть расходов — 41,1 млрд — покрыли взносы собственников квартир, остальное добавил бюджет, сообщает РБК-Уфа.

С 2014 по 2025 год жилищные условия улучшили 1,4 млн человек. Всего в программу включено более 17 тысяч домов, работы завершили пока в половине из них.

В 2025 году строители сдали 692 дома. На это ушло 5,3 млрд рублей, причем все работы оплачены исключительно за счет взносов жителей, без бюджетных вливаний. Чаще всего ремонтировали крыши (272 дома), фасады (71) и инженерные сети: водоснабжение, канализацию и электрику.

Замена лифтов и планы

За прошлый год в регионе заменили 623 лифта в 232 домах. Республика отчиталась, что полностью избавилась от опасного оборудования — в домах программы капремонта больше нет лифтов старше 25 лет.

В ближайшие три года (2026–2028) власти планируют отремонтировать еще 1,4 тысячи домов. Регоператор уже заключил контракты на оценку технического состояния зданий и подготовку смет. Сейчас список работ уточняют вместе с администрациями районов.

Как растут взносы

Ремонт дорожает из-за роста цен на стройматериалы, что напрямую сказывается на платежках. В мае 2025 года тариф на капремонт в Башкирии резко подняли — сразу на 60%. Ставка для домов до шести этажей выросла с 7,46 до 12,5 рубля за квадратный метр, для высоток — с 8,1 до 13,2 рубля.

С 1 января 2026 года МинЖКХ региона предложило провести новую индексацию на 5,4%. Если решение примут, взнос для жителей высоток вырастет почти до 14 рублей за квадратный метр.