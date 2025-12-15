0
Экономика

Вывоз мусора в Башкирии подорожает: названы новые расценки

Госкомитет по тарифам РБ представил проект повышения цен на вывоз мусора с 2026 года. Для Уфы рост составит 1,3%, для южных и северо-западных районов — до 9%.
Государственный комитет Башкирии по тарифам представил проекты новых расценок на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 2026 год. Согласно документам, для жителей республики плата может увеличиться в диапазоне от 1,3% до 9%. Конечный размер повышения будет зависеть от зоны деятельности регионального оператора.

Минимальное изменение коснется зоны №1, которую обслуживает МУП «Спецавтохозяйство» (Уфа и прилегающие районы). Для этих абонентов тариф за один кубометр отходов может вырасти на 1,3%, с 683 до 692 рублей. Наибольший рост ожидается в зонах №2 (северо-запад) и №3 (юг), где работает оператор «Эко-Сити». Там повышение может достигнуть 9%. В результате тариф для Нефтекамска и Агидели составит 850 рублей за куб, а для Стерлитамака и Салавата — 831 рубль.

Для жителей зоны №4 (запад республики, включая Октябрьский и Туймазы) запланирован рост на 1,8%. В ЗАТО Межгорье тариф также может увеличиться на 9%, превысив 815 рублей за кубометр. Окончательные цифры будут утверждены позднее. Необходимость корректировки тарифов объясняется федеральными нормами и инфляцией.

В 2025 году динамика была иной: тогда наиболее существенно плата выросла для жителей зон №1 и №4 (более 11%), в то время как для остальных повышение было менее значительным. Таким образом, происходит перераспределение финансовой нагрузки между различными зонами обслуживания в республике.

Параллельно рассматривается и общее повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2026 году совокупная индексация тарифов ЖКХ по стране может составить около 10%. Это изменение затронет электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение и другие услуги.

Ранее, с 1 июля 2025 года, в Башкирии уже произошло заметное повышение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. В частности, в Уфе стоимость холодной воды выросла на 27%, достигнув почти 40 рублей за кубометр, а цена водоотведения превысила 44 рубля.

