Вторичное жильё в Уфе подорожало до исторического максимума

Цены на вторичку в Уфе установили новый рекорд — 6,6 млн за квартиру. Пока собственники снимают жильё с продажи, покупатели с деньгами от вкладов возвращаются на рынок.

В октябре 2025 года средняя цена на квартиру в Уфе на вторичном рынке достигла рекордных ₽6,6 млн. По данным исследования портала «Мир квартир», за год жильё подорожало на 8,6%.

Цена за квадратный метр также выросла — на 8,1% за год, до ₽129,4 тысячи. По этому показателю Уфа занимает 19-е место среди 70 крупных городов России. Рост цен в столице Башкирии опережает средние по стране: в целом по России «квадрат» подорожал на 5,3%, а квартира — на 5,5%.

Главная причина роста цен — сокращение предложения. За год количество квартир на продажу на вторичном рынке уменьшилось на 22%. Собственники стали реже продавать жильё, предпочитая сдавать его в аренду. Одновременно с этим спрос начал восстанавливаться: этому помогло снижение ключевой ставки и то, что у покупателей закончились сроки по вкладам с высокими ставками, и они вернулись на рынок недвижимости.

Для сравнения, самый резкий скачок цен на квадратный метр зафиксирован в Курске (+36,1%), а самое большое падение — в Новокузнецке (–4,7%). По общей стоимости квартир сильнее всего подорожали квартиры в Курске (+38,5%), а подешевели — в Ленинградской области (–5,8%).