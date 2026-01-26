Вторичное жилье в Уфе подорожало до 133 тысяч рублей за метр

Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Уфе за 2025 год увеличилась на 8,9% и составила 132,7 тысячи рублей. Город занял одну из лидирующих позиций по росту цен среди мегаполисов РФ.

За 2025 год стоимость готовых квартир в Уфе выросла на 8,9%. Теперь квадратный метр стоит в среднем 132,7 тысячи рублей. Статистику собрали аналитики федерального агентства «Этажи», данные опубликовал портал «РБК Недвижимость».

Как изменились цены в мегаполисах

Уфа вошла в тройку лидеров по удорожанию жилья среди городов-миллионников с ростом в диапазоне 8–9%. Рядом с башкирской столицей находятся Екатеринбург (рост на 8,1%, до 137,4 тыс. руб.) и Москва (рост на 8%, до 367,8 тыс. руб.).

Сильнее цены поднялись только в двух городах. В Перми квадратный метр подорожал на 13,7% (до 123,6 тыс. руб.), в Нижнем Новгороде — на 10,7% (до 172,6 тыс. руб.).

В остальных мегаполисах динамика слабее. В Волгограде, Воронеже, Казани и Санкт-Петербурге рост составил от 5,9% до 7,9%. Самый низкий показатель зафиксировали в Ростове-на-Дону — там жилье прибавило в цене всего 0,9%.

Почему квартиры дорожают

Ведущие аналитики «Этажей» объясняют рост цен парадоксом спроса и предложения. Из-за высоких ставок по ипотеке покупателей стало меньше, но продавцы не спешат снижать цены.

Собственники, которые не могут продать квартиру дорого, убирают объявления и сдают жилье в аренду. Это создает искусственный дефицит ликвидных вариантов. Те, кто остался на рынке, держат цены и готовы давать скидки только реальному покупателю «у капота». Время продажи увеличилось: покупатели теперь выбирают квартиру в полтора-два раза дольше, ожидая выгодных условий.

Чего ждать в 2026 году

Аналитики не прогнозируют резких скачков цен в наступившем году. Стоимость квадратного метра будет стагнировать или расти в пределах инфляции.

Для покупателя это означает возможность торга. Рынок принадлежит тем, у кого есть наличные или одобренная ипотека: собственники готовы обсуждать индивидуальные скидки, чтобы закрыть сделку. Ожидать массового падения цен на вторичку стоит только при устойчивом снижении ипотечных ставок, которого пока не предвидится.

Справка

Вторичное жилье в Уфе остается дешевле новостроек. Осенью 2025 года квадратный метр в строящихся домах стоил в среднем 166,8 тысячи рублей. Разница с готовым жильем составляет около 25%.

Доступность квартир напрямую зависит от доходов населения и темпов строительства. По данным Башстата, средняя зарплата в республике за девять месяцев 2025 года выросла на 11% и составила 72,2 тысячи рублей. При этом темпы ввода жилья замедлились: за 2025 год в Башкирии сдали чуть более 3 млн квадратных метров, что на 9,8% меньше показателей 2024 года.