Власти Уфы возьмут новый кредит чтобы закрыть дыру в бюджете

Депутаты Горсовета Уфы утвердили бюджет-2025 с дефицитом 1,3 млрд рублей. Кассовый разрыв планируют частично перекрыть новым кредитом в 4 миллиарда.

27 августа Горсовет Уфы утвердил бюджет города на 2025 год. Расходы превысят доходы на 1,3 млрд рублей — 47,5 млрд против 46,22 млрд. Разницу город покроет за счет банковских кредитов.

На что потратят деньги

Дополнительные средства направят на решение конкретных городских проблем. В приоритете — безопасность в школах и детских садах, строительство транспортной развязки на пересечении улиц Заки Валиди и Салавата Юлаева и благоустройство Непейцевского дендропарка.

Также в плане — ремонт тротуаров и детских площадок, обновление дорожной разметки и установка уличных фонарей.

Планы и долги

Власти скорректировали бюджеты на следующие два года. Планируется, что в 2026 и 2027 годах город будет жить без дефицита: доходы и расходы будут сбалансированы. Это стало возможным благодаря целевым поступлениям из республиканской казны и возврату бюджетного кредита из собственных резервов.

Чтобы покрывать дефицит и расплачиваться по старым обязательствам, Уфа продолжает привлекать кредиты. В августе мэрия оформила кредитную линию на 4 млрд рублей в Новикомбанке. Годом ранее город взял 1,25 млрд в Промсвязьбанке для рефинансирования старых займов.