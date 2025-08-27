Власти Уфы возьмут новый кредит чтобы закрыть дыру в бюджете

27 августа Горсовет Уфы утвердил бюджет города на 2025 год. Расходы превысят доходы на 1,3 млрд рублей — 47,5 млрд против 46,22 млрд. Разницу город покроет за счет банковских кредитов.
На что потратят деньги
Дополнительные средства направят на решение конкретных городских проблем. В приоритете — безопасность в школах и детских садах, строительство транспортной развязки на пересечении улиц Заки Валиди и Салавата Юлаева и благоустройство Непейцевского дендропарка.
Также в плане — ремонт тротуаров и детских площадок, обновление дорожной разметки и установка уличных фонарей.
Планы и долги
Власти скорректировали бюджеты на следующие два года. Планируется, что в 2026 и 2027 годах город будет жить без дефицита: доходы и расходы будут сбалансированы. Это стало возможным благодаря целевым поступлениям из республиканской казны и возврату бюджетного кредита из собственных резервов.
Чтобы покрывать дефицит и расплачиваться по старым обязательствам, Уфа продолжает привлекать кредиты. В августе мэрия оформила кредитную линию на 4 млрд рублей в Новикомбанке. Годом ранее город взял 1,25 млрд в Промсвязьбанке для рефинансирования старых займов.