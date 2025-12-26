Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.

Администрация Уфы выделила на взаимодействие с гражданским обществом и безопасность 2,36 млрд рублей. Большую часть суммы — 2,1 млрд рублей — потратят на защиту от терроризма и экстремизма. Программа рассчитана на шесть лет, сообщает Коммерсант.

Главный пункт расходов — расширение системы «Безопасный город». Чиновники планируют увеличить число уличных камер с 7200 до 8400 штук. Также деньги пойдут на физическую охрану праздников и митингов.

На борьбу с алкоголизмом, наркоманией и бродяжничеством заложили 123,3 млн рублей. Мэрия будет оплачивать рейды и помощь людям, которых задержали в состоянии опьянения.

Поддержка общественников получила наименьшее финансирование — 91,1 млн рублей на шесть лет. Гранты и субсидии распределят между садовыми товариществами, советами многоквартирных домов и социально ориентированными НКО.

Новая программа — часть общего бюджета Уфы, который власти называют «бездефицитным». На ближайшие три года доходы и расходы города запланированы на уровне 25–26 млрд рублей ежегодно.