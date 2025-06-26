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Власти Башкирии запускают земельный аттракцион щедрости

© t.me/radiyhabirov

Предприниматели Башкирии получили шанс получить кусок земли под свои проекты. Власти республики анонсировали целый фонд из 1400 свободных площадок, готовых для реализации самых разных идей.

Ажиотаж вокруг наделов немалый. Как заявил глава региона Радий Хабиров, желающих разместить новые производства хватает. Корпорация развития уже обработала под сотню заявок за прошлый год и ещё три десятка с начала этого. Около полусотни проектов добрались до рассмотрения на «Инвестчасах».

Чтобы бизнесменам было проще ориентироваться в этом земельном Клондайке, создана специальная инвесткарта. На ней отмечены все коммуникации, инфраструктура и зоны с преференциями. Всю дополнительную информацию по мерам поддержки теперь можно найти на Инвестиционном портале республики.

Чиновники уверяют: главная цель — создать в регионе максимально комфортные условия для коммерции. Правильный выбор площадки, по их мнению, становится фундаментом для успеха любого предприятия.

При этом инсайдеры помнят, как самые сочные гектары башкирской земли ранее без лишних формальностей доставались крупным агрохолдингам. Видимо, теперь власти решили сделать процесс доступнее для более широкого круга предпринимателей.

К слову, механизм уже работает. По данным Минземимущества РБ, с начала 2025 года под приоритетные инвестпроекты уже передали 16 участков. Общая площадь этих земель превысила 84 гектара, которые пойдут под развитие медицины, туризма и других ключевых отраслей.

Какие преимущества получит бизнес от использования инвестиционной карты Башкортостана

Для предпринимателей в Башкирии запустили цифровой путеводитель, который меняет правила игры. Речь об инвестиционной карте, позволяющей бизнесменам изучать локации и их фишки прямо из офиса, сообщается на сайте Корпорации развития региона.

На этом сервисе собрана вся подноготная: от свободных участков до расположения технопарков и особой экономической зоны «Алга». Можно в пару кликов узнать, где проходят нужные коммуникации и транспортные артерии, чтобы не строить завод в чистом поле.

Этот инструмент — не просто местная инициатива, а элемент федеральной инвесткарты России. Задумка в том, чтобы предприниматель мог легко подобрать площадку под любой проект — от маленькой кофейни до гигантского промкомплекса.

Но главное достоинство карты — это готовые инвестиционные предложения. Система работает как конструктор: власти уже проработали пакеты документов для конкретных локаций, включая данные по ресурсам, инфраструктуре и мерам господдержки. Инвестору остаётся только выбрать и приступить к делу.

В результате такого подхода путь инвестора, по оценкам чиновников, уже сократился в среднем на 40%. Вдобавок к этому организовали прямую связь с властями через платформу «ЦУР.Бизнес». Теперь любой вопрос — от подключения к сетям до получения разрешений — можно решить в режиме онлайн.

Хорошо, 1400 участков. Как мне, простому бизнесмену, получить свой?
Для начала нужно зайти на Инвестиционный портал Башкирии. Там выложена специальная интерактивная карта, где отмечены все свободные площадки с информацией о доступных коммуникациях и инфраструктуре. Основным оператором выступает Корпорация развития РБ — в прошлом году они обработали около 80 заявок от бизнеса, а с начала этого — ещё 30.
Звучит красиво. А есть реальные примеры, кто уже получил землю? Или это только для «своих»?
Примеры есть. В мае 2025 года глава РБ распорядился выделить участки без торгов трём компаниям. Фирма «Акитекс» получила землю в Уфе под производство текстиля, «Дорогино» — под стройку многофункционального комплекса в Уфимском районе, а «Компания ВиЦыАн» — под логистический центр. Также землю для расширения выделили известному производителю соусов «Пищепром» из Буздяка.
Какие проекты в приоритете? Мне с идеей шаурмичной на колёсах дадут гектар?
Судя по уже одобренным проектам, власти нацелены на создание производств и крупных объектов. В приоритете лёгкая промышленность, переработка вторсырья, логистика, агрокомплексы и туризм. Например, один из недавних проектов, получивших поддержку, — завод по переработке технической конопли. Проект должен быть весомым, с объёмом инвестиций от 50 млн рублей и выше, чтобы его рассмотрели на «Инвестчасе».
Зачем властям такая щедрость? В чём подвох?
Подвоха нет, есть стратегия. Главная цель — удержаться в топе Национального рейтинга инвестклимата, где Башкирия уже второй год занимает третье место. Как объяснял Радий Хабиров, рейтинг — это отражение доверия со стороны бизнеса. Каждый новый проект — это инвестиции в экономику на «несколько десятков миллиардов рублей», новые рабочие места и налоги. Это особенно важно в преддверии крупных форумов вроде «Иннопрома», где регион отчитывается о своих успехах.
бизнес земля инвестиции
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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