Предприниматели Башкирии получили шанс получить кусок земли под свои проекты. Власти республики анонсировали целый фонд из 1400 свободных площадок, готовых для реализации самых разных идей.

Ажиотаж вокруг наделов немалый. Как заявил глава региона Радий Хабиров, желающих разместить новые производства хватает. Корпорация развития уже обработала под сотню заявок за прошлый год и ещё три десятка с начала этого. Около полусотни проектов добрались до рассмотрения на «Инвестчасах».

Чтобы бизнесменам было проще ориентироваться в этом земельном Клондайке, создана специальная инвесткарта. На ней отмечены все коммуникации, инфраструктура и зоны с преференциями. Всю дополнительную информацию по мерам поддержки теперь можно найти на Инвестиционном портале республики.

Чиновники уверяют: главная цель — создать в регионе максимально комфортные условия для коммерции. Правильный выбор площадки, по их мнению, становится фундаментом для успеха любого предприятия.

При этом инсайдеры помнят, как самые сочные гектары башкирской земли ранее без лишних формальностей доставались крупным агрохолдингам. Видимо, теперь власти решили сделать процесс доступнее для более широкого круга предпринимателей.

К слову, механизм уже работает. По данным Минземимущества РБ, с начала 2025 года под приоритетные инвестпроекты уже передали 16 участков. Общая площадь этих земель превысила 84 гектара, которые пойдут под развитие медицины, туризма и других ключевых отраслей.

Какие преимущества получит бизнес от использования инвестиционной карты Башкортостана

Для предпринимателей в Башкирии запустили цифровой путеводитель, который меняет правила игры. Речь об инвестиционной карте, позволяющей бизнесменам изучать локации и их фишки прямо из офиса, сообщается на сайте Корпорации развития региона.

На этом сервисе собрана вся подноготная: от свободных участков до расположения технопарков и особой экономической зоны «Алга». Можно в пару кликов узнать, где проходят нужные коммуникации и транспортные артерии, чтобы не строить завод в чистом поле.

Этот инструмент — не просто местная инициатива, а элемент федеральной инвесткарты России. Задумка в том, чтобы предприниматель мог легко подобрать площадку под любой проект — от маленькой кофейни до гигантского промкомплекса.

Но главное достоинство карты — это готовые инвестиционные предложения. Система работает как конструктор: власти уже проработали пакеты документов для конкретных локаций, включая данные по ресурсам, инфраструктуре и мерам господдержки. Инвестору остаётся только выбрать и приступить к делу.

В результате такого подхода путь инвестора, по оценкам чиновников, уже сократился в среднем на 40%. Вдобавок к этому организовали прямую связь с властями через платформу «ЦУР.Бизнес». Теперь любой вопрос — от подключения к сетям до получения разрешений — можно решить в режиме онлайн.