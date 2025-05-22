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Власти Башкирии включили две компании в план приватизации

©МТК "Башсельхозтехника"

Правительство Башкортостана решило избавиться от двух своих «дочек». Радий Хабиров уже подписал постановление о включении в план приватизации на 2024–2026 годы ООО «МТК «Башсельхозтехника»» и ООО «Табигат», пишет «Коммерсант-Уфа».

Обе компании сейчас числятся за республиканским минземимуществом. На торги выставят 100% долей в каждой из них.

«Башсельхозтехника» с уставным капиталом 128,4 млн рублей занимается оптовой торговлей сельхозоборудованием. В 2024-м компания показала небольшую прибыль — всего 775 тысяч рублей при выручке 142 млн.

С «Табигатом» дела обстоят хуже. Компания, созданная в 2018 году для сбора неопасных отходов, ушла в минус на 8,1 млн рублей при выручке всего 31 млн. Уставный капитал при этом внушительный — 265,3 млн рублей.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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