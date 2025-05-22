Власти Башкирии включили две компании в план приватизации

Правительство Башкортостана решило избавиться от двух своих «дочек». Радий Хабиров уже подписал постановление о включении в план приватизации на 2024–2026 годы ООО «МТК «Башсельхозтехника»» и ООО «Табигат», пишет «Коммерсант-Уфа».

Обе компании сейчас числятся за республиканским минземимуществом. На торги выставят 100% долей в каждой из них.

«Башсельхозтехника» с уставным капиталом 128,4 млн рублей занимается оптовой торговлей сельхозоборудованием. В 2024-м компания показала небольшую прибыль — всего 775 тысяч рублей при выручке 142 млн.

С «Табигатом» дела обстоят хуже. Компания, созданная в 2018 году для сбора неопасных отходов, ушла в минус на 8,1 млн рублей при выручке всего 31 млн. Уставный капитал при этом внушительный — 265,3 млн рублей.