0
5 часов
Экономика

Власти Башкирии привлекли 13,5 млрд рублей на развитие Зауфимья

Власти Башкирии получили почти 13,5 млрд рублей на развитие Зауфимья. На эти деньги там с нуля создадут инфраструктуру и построят новый жилой район.
радий хабиров
©пресс-служба Главы Башкирии

К 2040 году в уфимском Зауфимье планируют возвести 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Фактически речь идёт о создании целого нового микрорайона. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Это стало возможно благодаря крупным финансовым вливаниям. Региону одобрили заявку на получение кредита, который и станет фундаментом для будущих работ.

Общая сумма поступлений — почти 13,5 миллиарда рублей. Из них 8,5 миллиарда будут направлены на монтаж сетей водоснабжения и водоотведения. Оставшиеся пять миллиардов рублей потратят на создание прочей коммунальной инфраструктуры.

Основные работы по освоению средств запланированы на 2025–2027 годы. По словам Радия Хабирова, государственные инвестиции должны привлечь в проект и частный капитал. К 2040-му ожидается приток ещё 20 миллиардов от внебюджетных инвесторов.

Похожие записи
0
06.09.2025
Новости

Приставы из-за шума опечатали сцену в уфимском «Арт-Квадрате»

пристав опечатывает территорию
В уфимском Арт-Квадрате тишина. Приставы опечатали сцену Box-Park на 20 суток после жалоб жителей и вердикта суда о критическом превышении децибел.
0
05.09.2025
Дороги и транспорт

Прокуратура предостерегла подрядчика о срыве дорожных работ в Уфе

проверка прокуратуры
Подрядчик «Дортрансстрой» не успевает сдать улицы Генерала Кусимова и Мечтателей в уфимской Дёме. Прокуратура выписала предупреждение. Под угрозой транспортная артерия для новых микрорайонов.
1
05.09.2025
Жизнь

Сложно ли найти работу в Уфе: опыт переселенки и реакция горожан

работа в россии
Жительница Башкирии переехала в Уфу за большими деньгами, но столкнулась с суровой реальностью. В сети ей объяснили, что без опыта можно мыть машины за 50 тысяч.
0
05.09.2025
Новости

Дольщики ЖК «Семейный» в Уфе рискуют получить квартиры в доме без водоснабжения

водопроводный кран
В уфимском Затоне готовый ЖК «Семейный» не могут заселить. Причина — в кранах нет воды. Застройщик и водоканал играют в бюрократический пинг-понг, а страдают дольщики.
0
04.09.2025
Новости

Сдачу улицы Пугачёва в Уфе перенесли на ноябрь из-за дефицита топлива

укладка асфальта
Реконструкция улицы Пугачёва в Уфе снова встала. Власти обещали открыть дорогу к сентябрю, но теперь кивают на дефицит топлива. Новый дедлайн — ноябрь.
