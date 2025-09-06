Власти Башкирии привлекли 13,5 млрд рублей на развитие Зауфимья

Власти Башкирии получили почти 13,5 млрд рублей на развитие Зауфимья. На эти деньги там с нуля создадут инфраструктуру и построят новый жилой район.

К 2040 году в уфимском Зауфимье планируют возвести 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Фактически речь идёт о создании целого нового микрорайона. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Это стало возможно благодаря крупным финансовым вливаниям. Региону одобрили заявку на получение кредита, который и станет фундаментом для будущих работ.

Общая сумма поступлений — почти 13,5 миллиарда рублей. Из них 8,5 миллиарда будут направлены на монтаж сетей водоснабжения и водоотведения. Оставшиеся пять миллиардов рублей потратят на создание прочей коммунальной инфраструктуры.

Основные работы по освоению средств запланированы на 2025–2027 годы. По словам Радия Хабирова, государственные инвестиции должны привлечь в проект и частный капитал. К 2040-му ожидается приток ещё 20 миллиардов от внебюджетных инвесторов.