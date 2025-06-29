В Уфе внезапно подешевели квартиры в новостройках

Покупатели жилья в Уфе могут выдохнуть: цены на квартиры пошли вниз. Согласно исследованию сервиса «Яндекс Недвижимость», в мае на рынке наступило долгожданное охлаждение. Касается это и новостроек, и вторичного жилья.

Средний чек за квартиру в новом доме составил 7,9 миллиона рублей. Медианная стоимость квадрата просела на 1,6% до 168 тысяч. Вторичный рынок тоже преподнёс сюрприз: падение на 1,4% стало рекордным среди всех городов-миллионников страны.

Причина всего — перенасыщение. Рынок оказался завален новыми предложениями, их объём за месяц подскочил сразу на 9%. Это один из самых высоких показателей по России. Предложение превысило спрос, и цены, как вода в дырявом ведре, потекли вниз.

На фоне других мегаполисов Уфа выглядит белой вороной. Цены на жильё в мае снизились ещё только в Волгограде и Челябинске. В большинстве же крупных городов стоимость квадрата либо замерла, либо продолжила расти.

Эксперты уже дают советы тем, кто в поиске. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров считает, что для покупателей расширился выбор, и можно рассчитывать на скидки от девелоперов. А местные риелторы намекают: если у вас есть наличка и вы ищете квартиру для себя, то лучших времён можно и не дождаться.

Майское падение выглядит особенно контрастно на фоне того, что было в начале года. По данным РБК, в феврале Уфа входила в топ-5 городов России по разрыву цен между новостройками и «вторичкой». Тогда новый «квадрат» был дороже старого на аномальные 41,1%, или почти на 50 тысяч рублей.

Более того, нынешний ценопад — это резкий разворот тренда. Ещё в апреле 2025 года, как подсчитал портал «Мир квартир», вторичное жильё в Уфе продолжало дорожать. Тогда цены выросли на 0,6% за месяц, а средняя стоимость квартиры составляла 6,4 миллиона рублей.

Краткосрочные прогнозы: умеренное снижение и время покупателя

Эксперты сходятся во мнении, что недавнее падение цен — это не начало обвала, а рыночная коррекция после периода активного роста.

Прогноз по ценам: Аналитики агентства Restate предполагают, что в ближайшее время цены могут продолжить умеренное снижение, примерно на 1–2%. Это связано в первую очередь с переизбытком предложения как на первичном, так и на вторичном рынке.

Выгода для покупателей: Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров считает, что сложившаяся ситуация расширяет выбор для покупателей. Можно и нужно рассчитывать на акции и специальные предложения от застройщиков, которые теперь активнее борются за клиента.

Какие прогнозы экспертов по развитию рынка недвижимости в Уфе после снижения цен

Долгосрочные тренды: новостройки против «вторички» и коттеджей

Взгляды на разные сегменты рынка отличаются. Драйверы роста и падения у них разные, что важно учитывать при планировании покупки.

Новостройки: Несмотря на текущее снижение, эксперты из «Самолет Плюс Уфа» считают, что рынок в 2025 году сохранит перекос в сторону новостроек. Главная причина — доступность льготных ипотечных программ, которые не распространяются на вторичное жильё.

Вторичное жильё: Этот сегмент останется нишей для тех, у кого есть наличные, и кому важно заехать в квартиру сразу после покупки. Поскольку до 90% сделок здесь проходят без ипотеки, этот рынок менее зависим от кредитных ставок, но более чувствителен к общему балансу спроса и предложения.

Загородные дома (ИЖС): Здесь прогноз противоположный. Эксперты ожидают роста цен на современные строящиеся проекты в пригородах Уфы. Это связано с изменением законодательства об эскроу-счетах, которое усложнило работу мелким застройщикам. Предложение может сократиться, а спрос на готовые дома площадью 70–120 кв.м. с отделкой «заезжай и живи» будет толкать цены вверх.

Главный вопрос: покупать или ждать?

Большинство экспертов дают схожий совет, который зависит от ваших финансовых возможностей.

Айгуль Курбанова, эксперт «Самолет Плюс Уфа»: Она призывает не ждать «идеального момента», напоминая, что история показывает: кризисы — лучшее время для инвестиций. По её мнению, цены вряд ли значительно снизятся.

Эдуард Камалетдинов, эксперт по недвижимости: Он утверждает, что если вы покупаете жильё для себя и можете сделать это без кредита, то ждать лучших времён и цен нет особого смысла.

Таким образом, общий консенсус таков: если у вас есть наличные и вы ищете квартиру для себя, текущий момент с его возросшим предложением и скидками от застройщиков является благоприятным для покупки. Если же вы рассматриваете покупку загородного дома, то откладывать её тоже не стоит, так как в этом сегменте ожидается рост цен.