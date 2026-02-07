В Уфе стоимость «квадрата» в новостройках достигла 176 тысяч рублей

Аналитики представили данные о стоимости первичного жилья в Уфе на начало 2026 года. Средняя цена квадратного метра составила 176 тысяч рублей, показав минимальный рост за месяц.

В январе 2026 года средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах Уфы выросла на 0,2% и составила 176 000 рублей. Цены в регионе практически сравнялись со среднероссийскими показателями. Такие данные приводят аналитики сервиса «Яндекс Поиск».

Средняя стоимость квартиры в Уфе достигла 7,7 млн рублей

Рынок новостроек Уфы показывает минимальную динамику. В отличие от среднероссийских показателей, где рост за месяц составил 1,7% (до 178 000 рублей за метр), уфимские застройщики удерживают цены на прежнем уровне. Резких скачков стоимости в начале года эксперты не фиксируют.

Средняя стоимость квартиры в новостройке сейчас составляет 7,7 млн рублей. Основное предложение на рынке формируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 44–46 квадратных метров.

Вторичка против новостроек: разница в цене составила 50 тысяч за метр

Готовые квартиры в Уфе стоят значительно дешевле строящихся. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке находится в диапазоне 128 000 – 130 000 рублей.

Разница в стоимости между новостройкой и готовым жильем достигает 35–40%. В пересчете на деньги покупатель переплачивает за «бетон» в строящемся доме около 50 000 рублей с каждого квадратного метра.

Кому выгодно покупать квартиру в Уфе при текущих ставках ипотеки

Из-за высоких ипотечных ставок и большой разницы в цене покупателям с наличными деньгами выгоднее рассматривать вторичный рынок. Вы получаете готовое жилье на треть дешевле, чем в стройке.

Новостройки остаются актуальными для тех, кто попадает под действие льготных государственных программ, так как рыночные ставки по ипотеке делают покупку первичного жилья по текущим ценам финансово невыгодной для большинства горожан.

Почему продажи жилья в Башкирии упали на 13% в 2025 году

Ситуация на рынке обусловлена снижением спроса. По итогам 2025 года количество сделок с недвижимостью в Уфе сократилось более чем на 13%. Покупатели заняли выжидательную позицию или размещают средства на банковских депозитах.

В конце 2025 года аналитики фиксировали краткосрочное снижение цен. В декабре стоимость лота временно опускалась на 4%, а цена квадрата падала до 164 000 рублей. Январские показатели 2026 года говорят о том, что рынок отыграл это падение и вернулся к прежним значениям.