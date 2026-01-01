В России выросли минимальные цены на водку и сигареты

С 1 января 2026 года магазины не имеют права продавать водку дешевле 409 рублей за пол-литра, а пачку сигарет — дешевле 153 рублей. Повышение связано с новыми приказами Минфина и Минсельхоза, которые подняли минимальные розничные цены и акцизы.

Самый дешевый крепкий алкоголь подорожал сразу на 15–20%. Если раньше минимальная цена за 0,5 литра водки составляла 349 рублей, то теперь — 409 рублей. Бренди вырос в цене с 472 до 605 рублей, а коньяк — с 651 до 755 рублей.

Выросли налоги и на напитки послабее. Акциз на тихие вина поднялся до 148 рублей за литр, на игристые — до 160 рублей. С литра пива, сидра или медовухи крепостью до 8,6% государство теперь забирает 33 рубля (вместо 30 в 2025 году). Впервые введен акциз на сладкую газировку — 11 рублей за литр.

Цены на табак и вейпы

Единая минимальная цена на сигареты теперь составляет 153 рубля за пачку. Сильнее всего изменения ударили по любителям электронных сигарет. Жидкость в картриджах теперь стоит минимум 90 рублей за 1 мл, во флаконах — 72 рубля. Сами одноразовые устройства не могут стоить дешевле 120 рублей. Грамм стиков для систем нагревания табака оценивается минимум в 24 рубля.

Акцизы будут расти дальше

Власти утвердили план повышения налогов до 2028 года. Например, акциз на сигареты в 2027 году вырастет до 3409 рублей за тысячу штук плюс 18% от стоимости. Налог на крепкий алкоголь также продолжит расти.

Справка

Темпы подорожания алкоголя ускоряются. Еще в 2024 году минимальная розничная цена водки составляла 299 рублей, в 2025-м — 349 рублей. За два года рост составил 110 рублей, или 37%. Коньяк за это же время подорожал почти на 200 рублей — с 556 до 755.

При этом официальные минимумы часто отстают от реальных цен на полках. В Башкирии уже в феврале 2025 года средняя стоимость литра водки превышала 800 рублей. На фоне роста цен потребление падает: в первом квартале 2025 года продажи спиртного в республике сократились на 12,9%, а перед новогодними праздниками спрос на шампанское рухнул на 45%.