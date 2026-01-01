0
7 часов
Экономика

В России выросли минимальные цены на водку и сигареты

С 1 января 2026 года магазины не имеют права продавать водку дешевле 409 рублей за пол-литра, а пачку сигарет — дешевле 153 рублей. Повышение связано с новыми приказами Минфина и Минсельхоза, которые подняли минимальные розничные цены и акцизы.
бутылки алкоголя в магазине
Самый дешевый крепкий алкоголь подорожал сразу на 15–20%. Если раньше минимальная цена за 0,5 литра водки составляла 349 рублей, то теперь — 409 рублей. Бренди вырос в цене с 472 до 605 рублей, а коньяк — с 651 до 755 рублей.

Выросли налоги и на напитки послабее. Акциз на тихие вина поднялся до 148 рублей за литр, на игристые — до 160 рублей. С литра пива, сидра или медовухи крепостью до 8,6% государство теперь забирает 33 рубля (вместо 30 в 2025 году). Впервые введен акциз на сладкую газировку — 11 рублей за литр.

Содержание
  1. Цены на табак и вейпы
  2. Акцизы будут расти дальше
  3. Справка

Цены на табак и вейпы

Единая минимальная цена на сигареты теперь составляет 153 рубля за пачку. Сильнее всего изменения ударили по любителям электронных сигарет. Жидкость в картриджах теперь стоит минимум 90 рублей за 1 мл, во флаконах — 72 рубля. Сами одноразовые устройства не могут стоить дешевле 120 рублей. Грамм стиков для систем нагревания табака оценивается минимум в 24 рубля.

Акцизы будут расти дальше

Власти утвердили план повышения налогов до 2028 года. Например, акциз на сигареты в 2027 году вырастет до 3409 рублей за тысячу штук плюс 18% от стоимости. Налог на крепкий алкоголь также продолжит расти.

Справка

Темпы подорожания алкоголя ускоряются. Еще в 2024 году минимальная розничная цена водки составляла 299 рублей, в 2025-м — 349 рублей. За два года рост составил 110 рублей, или 37%. Коньяк за это же время подорожал почти на 200 рублей — с 556 до 755.

При этом официальные минимумы часто отстают от реальных цен на полках. В Башкирии уже в феврале 2025 года средняя стоимость литра водки превышала 800 рублей. На фоне роста цен потребление падает: в первом квартале 2025 года продажи спиртного в республике сократились на 12,9%, а перед новогодними праздниками спрос на шампанское рухнул на 45%.

Похожие записи
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

Техосмотр в Башкирии подорожает до 1150 рублей с 2026 года

колесо автомобиля
С 1 января 2026 года предельная стоимость техосмотра легкового автомобиля в Башкирии вырастет до 1150 рублей. Правительство республики утвердило новые тарифы: услуга подорожает в среднем на 9,5% для всех категорий транспорта.
0
22.12.2025
Экономика

Птицефабрики Башкирии увеличат выпуск яиц в 2,2 раза по итогам года

яйца в лотке
В 2025 году аграрии Башкирии произведут 950 млн яиц — это в 2,2 раза больше показателей прошлого года. Резкий рост предложения уже обрушил розничные цены в магазинах республики почти вдвое.
0
22.12.2025
Здоровье

В 2026 году стоимость лечения зубов в России повысится в два раза

кабинет стоматолога
Стоимость стоматологических услуг в России вырастет на 50–100% с начала 2026 года. Врач-стоматолог Мария Балакирева предупредила, что резкий скачок цен затронет все виды работ — от лечения кариеса до протезирования.
0
20.12.2025
Экономика

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк с 1 января 2026 года

бутылки алкоголя в магазине
Министерство финансов 19 декабря опубликовало приказ об изменении минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь. С 1 января 2026 года самая дешевая бутылка водки будет стоить 409 рублей, а коньяка — 755 рублей.
0
10.12.2025
Новости

В Башкирии «Уфанет» повышает стоимость интернета и ТВ с 2026 года

wifi роутер
Популярный в Башкирии интернет‑провайдер «Уфанет» уведомил абонентов о плановом повышении абонентской платы с 1 января 2026 года. Рост цен затронет клиентов в республике, пользующихся услугами домашнего интернета и кабельного телевидения.
0
07.12.2025
Новости

Эксперты подсчитали литры выпитого спиртного в Башкирии

бутылки алкоголя в магазине
Федеральная служба статистики (ЕМИСС) опубликовала данные по продажам спиртного в Башкортостане за девять месяцев 2025 года. На одного жителя республики пришлось 1,59 литра этанола.
